Buen camino entra nella storia del cinema italiano: è record

Il film diventa il più visto dell’era Cinetel

Pubblicato da: redazione | Gio, 5 Febbraio 2026 - 19:54
Checco Zalone Buen Camino
  • 17 sec

Un nuovo capitolo si apre nella storia del cinema italiano: Buen Camino diventa il film più visto di sempre secondo i dati Cinetel, superando le 9 milioni e 369 mila presenze. La commedia, interpretata da Checco Zalone e diretta da Gennaro Nunziante, ha battuto il precedente record detenuto dalla stessa coppia con Quo Vado?, fermo a poco più di 9 milioni e 368 mila spettatori.

Il trionfo di pubblico si riflette anche al botteghino: il film, prodotto da Indiana Production con Medusa Film e distribuito da Medusa Film, ha già incassato oltre 75 milioni di euro, conquistando il primato assoluto tra le pellicole italiane.

Oltre ai numeri, Buen Camino si conferma un vero fenomeno culturale. La commedia non si limita a far ridere: con ironia e sensibilità affronta temi di attualità, intercettando sentimenti e riflessioni del pubblico contemporaneo. Il risultato è un dibattito acceso sui social e sui media, che testimonia quanto il cinema possa ancora influenzare e coinvolgere la società.

