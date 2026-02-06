Bari, in via Manzoni spuntano le basole degli inizi del secolo scorso: “Saranno riutilizzate”

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Manzoni, sull’isolato a ridosso di piazza Garibaldi, come previsto, sono state riportate alla luce le basole storiche, fino a questo momento coperte dall’asfalto. Il Comune ricotda che il progetto prevede che il tratto stradale tra piazza Garibaldi e via Calefati sarà reso completamente pedonale e ripavimentato, per quanto possibile, con le antiche basole basaltiche con cui era in passato pavimentata la strada, di cui i saggi preliminari hanno confermato una presenza importante, seppure non costante.

Le operazioni di scavo sono sottoposte a sorveglianza archeologica. Le basole saranno sollevate e riposizionate, dopo gli interventi sui sottoservizi, salvo diverse disposizioni.Da progetto, le basole, risalenti a inizi del secolo scorso, saranno utilizzate per pavimentare la parte centrale dei primi due isolati, di circa 1.335 metri quadri, con una tessitura obliqua rispetto all’andamento stradale, mentre l’attuale sede dei marciapiedi, dopo il rifacimento completo, sarà pavimentata con basole in pietra lavica di nuova fattura, per un totale di circa 503 metri quadri.Tra le due tipologie di basole sarà posta una canaletta asolata per la raccolta delle acque meteoriche, che fungerà anche da delimitazione tra il tappeto centrale e la zona marciapiedi.