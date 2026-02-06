VENERDì, 06 FEBBRAIO 2026
Bari, le voce fuori dal coro su riqualificazione via Argiro: “Lavori a ritmo sostenuto. Nessuno può ritenersi danneggiato”

Il punto di vista di alcuni cittadini

Pubblicato da: redazione | Ven, 6 Febbraio 2026 - 09:01
via argiro
  • 34 sec

Non solo lamentele sulla riqualificazione di via Argiro. Sui mancati incassi dei commercianti e sulla ‘lentezza’ delle opere. Ci sono anche cittadini che guardano la riqualificazione sotto altri punti di vista. Quelli positivi, appunto.

Una voce fuori dal coro arriva infatti da una residente proprio di via Argiro che scrive pubblicamente sui social: “Dedicato a chi si permette di dire che non stanno lavorando. Sono le 7.15 (ora di questo post). I lavori proseguono anche con un tempo che non permette nulla di buono – commenta – Gli operai hanno lavorato nei giorni scorsi con mezzi pesanti anche sotto la pioggia. Aggiungo che alcuni bar  stanno approfittando per aprire nuovi locali mangerecci e migliorare gli esercizi. Dunque non posso ritenersi “danneggiati” visto che il clima nn permette neppure di porre tavolini fuori. Giusto i ragazzini/e reggono le intemperie. Siamo obiettivi”.

Tanti i commenti alla nota della cittadina. “La lagna sta diventando una pratica di vita per molti baresi”, risponde un’altra barese. “Vero! Lavorano di gran lena!”, commenta un’altra. E poi la stoccata finale: “Ne ho le tasche piene. Poi tutti ingegneri e laureati in agronomia”.

 

