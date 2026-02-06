General Trade si rialza dopo l’incendio del polo di Rutigliano: nuovo polo logistico a Modugno

General Trade SpA si rialza dopo l’incendio che ha colpito uno dei magazzini del Gruppo, quello del polo di Rutigliano, lo scorso dicembre. Il Gruppo annuncia un’importante operazione strategica che segna non solo il ripristino, ma il potenziamento della propria capacità logistica.

In data 5 febbraio, l’azienda prenderà ufficialmente in consegna un nuovo polo logistico a Modugno (BA) situato in Via delle Violette 21. La struttura, di nuova costruzione, si estende su una superficie di 30.000 metri quadrati e sarà operativa al 100% entro la fine di marzo 2026.

L’operazione, conclusa in tempi straordinariamente brevi, testimonia l’efficacia della task force attivata dal management all’indomani dell’incendio. “Avevamo promesso ai nostri partner e ai nostri dipendenti una reazione rapida e concreta, e oggi consegniamo i risultati di quell’impegno,” dichiara il Presidente del CdA, Giovanni Cassano. “La presa in consegna del sito di Modugno non è solo una sostituzione, ma un’evoluzione. Grazie alla velocità d’esecuzione del nostro management, siamo riusciti a trasformare un evento drammatico in un’opportunità di rinnovamento e crescita per tutto il Gruppo.”

Il nuovo hub di Modugno permetterà di:

• Assorbire i volumi precedentemente gestiti nel sito colpito di Rutigliano.

• Implementare nuovi standard di automazione ed efficienza logistica.

• Garantire la piena operatività in una struttura all’avanguardia e in tempi record.