‘Donare con gioia’: tre giorni di raccolta sangue a Bari. “Emergenza e solidarietà”

In un momento in cui il bisogno di emocomponenti resta una priorità sanitaria costante, l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, in occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, mette al centro del programma la solidarietà concreta. Sotto il motto “Donare con gioia”, la Fratres organizza tre giornate straordinarie di raccolta sangue per tradurre in gesto pratico il tema della compassione e della cura dell’altro.

Emergenza e Solidarietà: le date della raccolta Per rispondere alle necessità delle strutture ospedaliere locali e celebrare attivamente la settimana dell’ammalato, i volontari e i donatori sono invitati ai seguenti appuntamenti (tutti previsti nella fascia oraria 8:00 – 12:00):

DOMENICA 8 FEBBRAIO

o MODUGNO: presso la Parrocchia Immacolata.

o LOSETO (Bari): presso la Parrocchia del Salvatore.

DOMENICA 15 FEBBRAIO

o LOSETO (Bari): presso la Parrocchia del Salvatore.

Il senso del gesto nel programma diocesano La raccolta sangue si inserisce nella cornice della XXXIV Giornata Mondiale del Malato (6-15 febbraio 2026), che prevede anche momenti di preghiera, riflessioni con atleti paraolimpici e dibattiti sul diritto alle cure. Tuttavia, come sottolineato dagli organizzatori, la donazione rappresenta “la compassione del Samaritano” resa azione: un aiuto diretto che può salvare vite umane e sostenere chi affronta percorsi di cura complessi. “Amare portando il dolore dell’altro significa anche offrire una parte di sé attraverso la donazione,” spiegano dall’Ufficio per la Pastorale della Salute. “Invitiamo tutti i cittadini in buona salute a compiere questo gesto di straordinaria normalità.”