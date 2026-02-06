VENERDì, 06 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,034 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,034 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

‘Donare con gioia’: tre giorni di raccolta sangue a Bari. “Emergenza e solidarietà”

La solidarietà dell'l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, in occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato

Pubblicato da: redazione | Ven, 6 Febbraio 2026 - 09:58
sangue donazione
  • 54 sec

In un momento in cui il bisogno di emocomponenti resta una priorità sanitaria costante, l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, in occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, mette al centro del programma la solidarietà concreta. Sotto il motto “Donare con gioia”, la Fratres organizza tre giornate straordinarie di raccolta sangue per tradurre in gesto pratico il tema della compassione e della cura dell’altro.

Emergenza e Solidarietà: le date della raccolta Per rispondere alle necessità delle strutture ospedaliere locali e celebrare attivamente la settimana dell’ammalato, i volontari e i donatori sono invitati ai seguenti appuntamenti (tutti previsti nella fascia oraria 8:00 – 12:00):

 DOMENICA 8 FEBBRAIO
o MODUGNO: presso la Parrocchia Immacolata.
o LOSETO (Bari): presso la Parrocchia del Salvatore.
DOMENICA 15 FEBBRAIO
o LOSETO (Bari): presso la Parrocchia del Salvatore.

Il senso del gesto nel programma diocesano La raccolta sangue si inserisce nella cornice della XXXIV Giornata Mondiale del Malato (6-15 febbraio 2026), che prevede anche momenti di preghiera, riflessioni con atleti paraolimpici e dibattiti sul diritto alle cure. Tuttavia, come sottolineato dagli organizzatori, la donazione rappresenta “la compassione del Samaritano” resa azione: un aiuto diretto che può salvare vite umane e sostenere chi affronta percorsi di cura complessi. “Amare portando il dolore dell’altro significa anche offrire una parte di sé attraverso la donazione,” spiegano dall’Ufficio per la Pastorale della Salute. “Invitiamo tutti i cittadini in buona salute a compiere questo gesto di straordinaria normalità.”

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

General Trade si rialza dopo l’incendio...

General Trade SpA si rialza dopo l’incendio che ha colpito uno...
- 6 Febbraio 2026
Cronaca

A fuoco auto di giornalista a...

"La più sincera solidarietà e vicinanza umana al giornalista Adriano Antonucci,...
- 6 Febbraio 2026
Dalla città

‘Donare con gioia’: tre giorni di...

In un momento in cui il bisogno di emocomponenti resta una...
- 6 Febbraio 2026
Cronaca

Controlli nelle piazze di Bari: un...

Nel corso della settimana in corso la Polizia di Stato ha predisposto un...
- 6 Febbraio 2026