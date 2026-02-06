La storia di Mantova Bari. Di Cesare: “Presi calciatori funzionali, possiamo salvarci”

Archiviata la pesante débâcle subita contro il Palermo, il Bari torna in campo al “Danilo Martelli” di Mantova per affrontare la squadra di casa. La formazione guidata da Francesco Modesto è reduce dal pareggio esterno sul campo del Pescara e, in classifica, è a pari punti con i galletti. Mantova – Bari, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, si giocherà domani, sabato 7 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 15..

L’AVVERSARIO – Il Mantova 1911, meglio noto come Mantova, è una società calcistica italiana fondata nel nel 2017 ed è erede della tradizione sportiva iniziata nel 1911 con la fondazione dell’Associazione Mantovana del Calcio e poi transitata attraverso varie rifondazioni, ultima delle quali quella del Mantova Football Club, istituito nel 2010 ed estromesso dal campionato di Serie C 2017-2018 per inadempienze formali e finanziarie (avviandosi successivamente al fallimento). Il gioco del calcio approdò in riva al Mincio per merito di due pionieri: Ardiccio Modena e Guglielmo Reggiani. Il primo, di ritorno da Liverpool dove aveva vissuto per qualche tempo, contagiò l’amico: assieme comprarono un pallone e fondarono, nel 1906, il Mantua Football Club.

Dal punto di vista storico, il Mantova vanta sette partecipazioni alla Serie A a girone unico, ha inoltre vinto il campionato di Serie B 1970-1971 e si è piazzato terzo nella Coppa Italia 1961-1962.

I PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Mantova sono 19 e il bilancio è favorevole ai galletti: sono infatti 7 le vittorie pugliesi, 10 i pareggi e 2 le affermazioni lombarde. A Mantova si sono disputati 9 incontri e i biancorossi di casa si sono imposti in 3 circostanze, 5 sono stati i pareggi e 1 l’affermazione dei pugliesi datata 23 aprile 2007. Nello scorso torneo di B, gli uomini guidati da Longo si imposero per 1-0 grazie ad una rete di Maggiore.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, ricordiamo: Alessandro Micai, Lorenzo Amoruso, Felipe Sodinha, Emiliano Bigica, Walid Cheddira, Valerio Di Cesare, Biagio Catalano, Carlo Gervasoni, Denis Godeas, Claudio Bandoni, Nicola Chiricallo, Emanuele Suagher, Alberto Bergossi, Arcangelo Sciannimanico, Gaetano Monachello, Simone Bentivoglio, Simone Salviato, Italo Ghizzardi, Salvatore Masiello, Maurizio Laureri, Matteo Paro, Livio Manzin, Angelo Carrano e Alessio Sestu.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: Enrico Catuzzi, Giulio Corsini.

LE PAROLE – In casa Bari, nella conferenza stampa pre match, ha parlato il ds biancorosso, Valerio Di Cesare: «Siamo entrati in un loop negativo che ci ha condizionato. In estate pensavamo di aver allestito una squadra valida, ma Bari non è facile per tutti. Forse chi è arrivato non ha reso come ci aspettavamo. Sul mercato sono stati presi calciatori funzionali alla squadra. Sarà il campo a dirci se ci manca qualcosa. L’obiettivo resta la salvezza e dobbiamo riuscire a centrarla. Sono convinto che possiamo farcela. Per Castrovilli abbiamo effettuato alcune valutazioni tecniche insieme al mister. Partipilo? Ho un grande legame con lui, si è sempre allenato in maniera impeccabile. Non penso al mio futuro, il mio unico obiettivo è la salvezza del Bari. Tutto il resto non conta. In sei mesi è giusto ricevere critiche. Dopo dieci anni di percorso, dopo aver dato tanto a questa maglia, mi è dispiaciuto subire attacchi a livello umano. Come dirigente si può dire di tutto, ma come uomo è stato doloroso, come coltellate. Ho cercato di rialzarmi, e questi sei mesi mi hanno insegnato, formato e fatto crescere».

PROBABILI FORMAZIONI:

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Paoletti, Castellini, Cella; Radaelli, Wieser, Trimboli, Gonçalves; Marras, Ruocco; Mensah. All.: Modesto.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Pucino, Odenthal; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval; De Pieri, Rao; Moncini. All. Longo.

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitrerà la gara Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Gli assistenti saranno Dario Garzelli della sezione di Livorno e Ivan Catallo della sezione di Frosinone. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, mentre al VAR ci sarà Francesco Cosso (Reggio Calabria), coadiuvato dall’ AVAR Davide Ghersini (Genova).