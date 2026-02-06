VENERDì, 06 FEBBRAIO 2026
Nasce Puglia Sky, nuova compagnia aerea regionale: più collegamenti con Roma e Milano

Obiettivo offrire una risposta concreta al rincaro voli, ma non solo. I dettagli

Pubblicato da: redazione | Ven, 6 Febbraio 2026 - 16:58
aeroporto aereo turismo
  • 2 min

Prende ufficialmente forma Puglia Sky, il nuovo vettore aereo regionale nato dall’iniziativa di un consorzio di imprenditori pugliesi, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra la Puglia e il resto d’Italia e incidere sui costi delle tratte nazionali, in particolare verso Roma e Milano. A commentare l’avvio del progetto è Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e presidente Puglia e Bari Bat di Federalberghi, che esprime fiducia nell’iniziativa. Il comparto turistico regionale guarda con interesse alla nuova compagnia, ritenendola un possibile strumento di sviluppo per il territorio.

Il progetto si presenta come una risposta ai rincari dei voli e alle difficoltà di mobilità che, secondo gli operatori del settore, penalizzano la regione. “Puglia Sky non è solo una compagnia aerea – si legge nella nota di presentazione – ma un asset strategico per lo sviluppo della nostra regione che nasce per rispondere a una necessità storica del territorio: garantire una mobilità efficiente, sostenere il turismo e offrire tariffe competitive ai cittadini e alle imprese del Mezzogiorno.”

La Federalberghi sottolinea come i trasporti rappresentino un volano fondamentale per l’economia pugliese e per la programmazione turistica. Negli ultimi anni, viene evidenziato, Aeroporti di Puglia ha dimostrato quanto valore possano generare gli scali per Bari e per l’intera regione, soprattutto in un contesto segnato da collegamenti ferroviari ritenuti insufficienti. Sul fronte dei collegamenti nazionali, Caizzi evidenzia le criticità legate ai costi dei biglietti, che in alcuni casi risultano particolarmente elevati. “Noi siamo certi che la concorrenza sia il più efficace strumento per ridurre il costo dei biglietti aerei.” E aggiunge: “Talvolta, infatti, risulta più conveniente raggiungere Bari da Milano volando via Polonia, Bulgaria e altro.” L’auspicio espresso dal mondo del turismo è che una compagnia con proprietà pugliese possa prestare maggiore attenzione alle esigenze del territorio, contribuendo a migliorare l’accessibilità e a sostenere la crescita economica regionale.

Foto Freepik

