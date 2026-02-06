Arpal Puglia, sospese tutte le procedure di assunzioni e consulenze

La Direzione di Arpal Puglia ha fatto propri i contenuti della Direttiva 1/2026 del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, sospendendo ogni procedura che necessita di vaglio preventivo alla luce delle nuove disposizioni impartite (procedure assunzionali, consulenze e appalti di servizi di consulenza ecc.) e procedendo altresì a rivedere l’organizzazione di alcuni servizi interni in ottica di ulteriore contenimento della spesa. Tra questi ha proceduto, valorizzando il principio della “stretta necessità” della spesa per servizi e consulenze esterne, introdotto dalla predetta direttiva, a revocare la procedura di selezione di incarichi professionali di “due diligence”, scelta che porterà un risparmio immediato di 48.000 euro per le casse dell’Agenzia. Contestualmente l’Agenzia ha dato impulso alla riorganizzazione dei controlli interni, anche attraverso la previsione di attività formative specialistiche rivolte ai dipendenti, volte all’internalizzazione delle procedure di controllo di secondo livello.