Paura a Polignano a mare dove è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura. E’ accaduto in particolare sulla provinciale 121. L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale di Bari. Per liberare la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo a seguito dell’impatto, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato divaricatori e cesoie idrauliche. La donna è stata quindi estratta dall’auto e affidata al personale sanitario del 118, che ha provveduto a prestarle le prime cure e al successivo trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto, paura a Polignano
Sul posto i vigili del fuoco
