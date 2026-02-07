SABATO, 07 FEBBRAIO 2026
Adelfia dà l’ultimo saluto ai coniugi deceduti nel crollo della palazzina: oggi i funerali

L'esplosione il 31 gennaio

Pubblicato da: redazione | Sab, 7 Febbraio 2026 - 09:36
Oggi alle 10:00 nella Chiesa Madre si terranno i funerali dei coniugi vittime dell’incendio della casa nel centro abitato di Adelfia. L’ edificio è crollato il 31 gennaio a seguito di una violenta esplosione, presumibilmente riconducibile a una bombola di gas. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Rocco Lotito e Antonetta Costantini, avevano 89 e 92 anni e sono morti carbonizzati.

