Prevenzione e screening gratuiti, ecco le iniziative di febbraio a Bari

Proseguono anche nel mese di febbraio le attività di informazione e screening gratuiti negli spazi del Polo Socio Sanitario di Prossimità di Bari, in via Re David 76. L’iniziativa è promossa dal Polo insieme alle associazioni Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare.

Il programma prevede incontri informativi e visite di prevenzione gratuite, condotti da medici e professionisti del settore, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce, la tutela della salute e l’accesso ai servizi sociosanitari, soprattutto per le persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

Il calendario di febbraio si apre martedì 10 febbraio, dalle 10 alle 12, con l’incontro “Adolescenza e sessualità consapevole: un dialogo aperto per superare i tabù”, a cura della ginecologa Giulia Caradonna, della psicologa Alessandra Pepe e dell’assistente sociale Rosa Cortese. Martedì 17 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30, è previsto un momento informativo sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili. Dalle 11.30 alle 13.30 sarà possibile sottoporsi gratuitamente allo screening per le MST, condotto da Rosa Buonamassa, medico specializzanda in malattie infettive.

Giovedì 19 febbraio, dalle 15 alle 19, spazio alla prevenzione oncologica con lo screening clinico ed ecografico della mammella, guidato dalla dottoressa Marcella Schiavone, medico di chirurgia toracica. Il Polo Socio Sanitario di Prossimità offre prestazioni gratuite di carattere sociale e sanitario attraverso un’équipe multidisciplinare composta da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali. Le attività puntano a promuovere la salute, intercettare precocemente eventuali patologie e orientare i cittadini verso i servizi presenti sul territorio. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti alla cittadinanza. È consigliata la prenotazione tramite il sito www.polosociosanitario.it. Per informazioni è possibile scrivere a info@polosociosanitario.it

Foto repertorio

.