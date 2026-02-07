Alla luce del sole, in pieno centro sotto gli occhi di tutti. Anche di famiglie e bambini. La piaga dei parcheggiatore non accenna ad arrestarsi. Nonostante al Molo San Nicola, nelle ore serali e notturne, sia stata garantita una vigilanza mobile di pattuglie della Polizia di Stato, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della loro presenza nonché di persone moleste. Questo nel video è però quanto accadeva ad un passo dal mare nel centro di Bari.
Bari, non si ferma la piaga dei parcheggiatori abusivi: si prendono a botte anche alla luce del sole
L'episodio questa mattina - VIDEO -
Calcio: il torneo delle Regioni fa...
“Oggi presentiamo un importante evento sportivo che torna qui dopo 38...
Inps: congedo parentale lavoratori dipendenti esteso...
La legge di bilancio 2026 modifica il Testo Unico su maternità...
Bari, aule sovraffollate e servizi igienici...
Scuola sovrappopolata, servizi igienici carenti e sporchi, aule di fortuna ricavate...
Bari, non si ferma la piaga...
Alla luce del sole, in pieno centro sotto gli occhi di...