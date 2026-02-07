SABATO, 07 FEBBRAIO 2026
Bari, non si ferma la piaga dei parcheggiatori abusivi: si prendono a botte anche alla luce del sole

L'episodio questa mattina - VIDEO -

Pubblicato da: Adalisa Mei | Sab, 7 Febbraio 2026 - 12:11
botte parcheggiatori
  • 45 sec

Alla luce del sole, in pieno centro sotto gli occhi di tutti. Anche di famiglie e bambini. La piaga dei parcheggiatore non accenna ad arrestarsi. Nonostante al Molo San Nicola, nelle ore serali e notturne, sia stata garantita una vigilanza mobile di pattuglie della Polizia di Stato, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della loro presenza nonché di persone moleste. Questo nel video è però quanto accadeva ad un passo dal mare nel centro di Bari.

