Bari, non si ferma la piaga dei parcheggiatori abusivi: si prendono a botte anche alla luce del sole

Alla luce del sole, in pieno centro sotto gli occhi di tutti. Anche di famiglie e bambini. La piaga dei parcheggiatore non accenna ad arrestarsi. Nonostante al Molo San Nicola, nelle ore serali e notturne, sia stata garantita una vigilanza mobile di pattuglie della Polizia di Stato, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della loro presenza nonché di persone moleste. Questo nel video è però quanto accadeva ad un passo dal mare nel centro di Bari.