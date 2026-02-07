Bari, secondo ko di fila: il Mantova vince 2-1

Una sconfitta pesante quella rimediata dal Bari contro il Mantova: perdere allo scadere uno scontro diretto per la salvezza potrebbe avere ripercussioni importanti sul morale della squadra biancorossa. Alla formazione di Longo non sono mancati il mordente e la volontà di seguire i dettami del tecnico, ma contro una diretta concorrente era lecito aspettarsi qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista della proposta offensiva. Se nel primo tempo la squadra ospite aveva provato a ribattere alle avanzate lombarde, nella seconda frazione di gioco c’è stato un vero e proprio monologo della compagine di Modesto, con i galletti costretti a una gara prettamente difensiva e puniti con la rete della sconfitta in pieno recupero.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Mantova, il tecnico del Bari Moreno Longo ritrova Maggiore, ma non recupera Nikolaou. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: in difesa c’è il debutto di Odenthal, mentre in attacco Rao e De Pieri giocano alle spalle di Moncini. Nel Mantova, il tecnico Francesco Modesto gioca a specchio e opta per il modulo 3-4-2-1: c’è il fresco ex Meroni.

PRIMO TEMPO: Padroni di casa vicini al vantaggio all’8’, prima con Dembelé che colpisce il palo, poi sulla ribattuta, Mensah è poco reattivo e si fa anticipare da Verreth. Passano pochi secondi ed è il Bari a trovare il gol: Odenthal svetta più in alto di tutti e batte Bardi di testa, ma per il direttore di gara c’era stato un fallo di De Pieri sull’estremo difensore mantovano. Puntuale arriva il classico gol dell’ex al 13’: Meroni è lesto ad approfittare di una respinta difettosa di Cerofolini su tiro di Trimboli. I galletti, però, pareggiano subito al 16’: questa volta il colpo di testa di Odenthal è valido. Ancora una rete annullata, stavolta al Mantova al 31’, con Mensah che si libera in maniera fallosa di Odenthal prima di battere Cerofolini. Episodio molto dubbio al 35’, quando Cella, da ultimo uomo, stende Moncini, ma per l’arbitro Dionisi è solo cartellino giallo. In pieno recupero i biancorossi colpiscono la traversa con un tiro-cross di Cistana. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di Mantova 1 Bari 1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per i galletti: fuori De Pieri, dentro Piscopo. Provvidenziale al 50’ Dorval, che impedisce a Marras di calciare verso la porta biancorossa. Crampi per Odenthal al 58’: al suo posto Mantovani. Altre due sostituzioni per Longo al 68’: dentro Esteves e Çuni, fuori Rao e Moncini. Va subito al tiro l’ex attaccante della Sampdoria, ma Bardi è attento. È prodigioso Cerofolini all’82’ sul colpo di testa di Mancuso. All’86’ entra anche Maggiore, fuori Braunoder. Ci prova ancora Mancuso in pieno recupero, ma Cerofolini è attento. La rete dei padroni di casa, però, è nell’aria e arriva a pochi secondi dal fischio finale: Mancuso sovrasta Mantovani e batte Cerofolini con un potente colpo di testa. Finisce così Mantova-Bari, edizione 2025/26: allo stadio “Danilo Martelli” termina 2-1.

PAGELLE: Odenthal, debutto col gol. Moncini non pervenuto

Cerofolini 6, Cistana 6, Odenthal 6,5 (58′ Mantovani 5), Pucino 5,5, Dickmann 6, Verreth 6, Braunoder 5,5 (86′ Maggiore sv), Dorval 6, De Pieri 5,5 (46′ Piscopo 5,5), Rao 5,5 (68′ Esteves 5,5), Moncini 5 (68′ Çuni 6)

Longo 5

TABELLINO

Risultato finale: 2 – 1

Marcatori: 13′ Meroni 16′ Odenthal 94′ Mancuso

Ammoniti: Odenthal, Ruocco, Cella, Trimboli, Mensah, Cerofolini

Tiri in porta: 7- 2

Corner: 7 – 1

Possesso palla: 64% 36%

FORMAZIONI INIZIALI

MANTOVA: Bardi, Dembelè, Mensah (c), Meroni, Gonçalves, Ruocco, Trimboli, Marras, Castellini, Cella, Kouda

Panchina: Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Wieser, Muci, Radaelli, Bragantini, Paoletti, Benaissa, Buso, Maggioni, Zuccon

BARI: Cerofolini, Cistana, Odenthal, Pucino (c), Dickmann, Verreth, Braunoder, Dorval, De Pieri, Rao, Moncini

Panchina: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Mantovani, Maggiore, Esteves, Cavuoti, Piscopo, Mane, Stabile, Çuni

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Assistenti: Dario Garzelli della sezione di Livorno e Ivan Catallo della sezione di Frosinone. Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. VAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria), coadiuvato dall’ AVAR Davide Ghersini (Genova).

