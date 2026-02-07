Calcio: il torneo delle Regioni fa tappa in Puglia dopo 38 anni

“Oggi presentiamo un importante evento sportivo che torna qui dopo 38 anni: il Torneo delle Regioni.

È importante perché il calcio dilettantistico è una palestra sportiva ma anche dal punto di vista umano e anche dal punto di vista sociale. Questo appuntamento sarà anche un grande attrattore dal punto di vista turistico perché permetterà di scoprire tanti borghi, tanti luoghi delle aree interne, spesso sconosciuti e che invece custodiscono storia, cultura e bellezza”.

Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro alla conferenza stampa di presentazione della 62ª edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11, in calendario dal 27 marzo al 3 aprile 2026.

La manifestazione torna in Puglia dopo 38 anni: in 7 giorni si disputeranno 150 partite su 19 campi in erba artificiale, distribuiti nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto: da Acquaviva delle Fonti a Gallipoli, toccando, tra le altre, Mola di Bari, Capurso, Putignano, Noci, Locorotondo,

Alberobello, Conversano, Fasano, Manduria, Ceglie Messapica, Mesagne, Oria, Latiano, Torre Santa Susanna, Parabita e Maglie.

Tra atleti, dirigenti e tifosi provenienti da altre regioni si prevedono circa 11mila pernottamenti, con un indotto stimato di 1,2 milioni di euro.

“Grazie a questo evento – ha aggiunto Decaro – si accenderà un faro su tanti luoghi della nostra regione. In questo percorso si inserisce la designazione della Puglia come “Regione Europea dello Sport 2026”. Un titolo che vede in questo grande appuntamento con lo sport, la prima tappa di un percorso che vedrà la nostra regione protagonista nei prossimi mesi nel panorama nazionale e internazionale con eventi di grande rilievo, primo tra tutti i Giochi del mediterraneo su cui siamo tutti concentrati.

Noi siamo orgogliosi che la Puglia sia stata scelta possa ospitare questo evento e siamo pronti ad accogliere atlete, atleti, dirigenti e famiglie con il calore e l’ospitalità che ci contraddistinguono.

Il Torneo delle Regioni 2026 sarà una festa dello sport, ma anche una festa dei territori e delle comunità”.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche Gabriele Gravina (presidente FIGC), Giancarlo Abete (presidente LND), Vito Tisci (presidente Comitato Regionale Puglia LND), Angelo Giliberto (presidente CONI Puglia).

Tra gli ospiti della conferenza stampa anche alcuni dei protagonisti degli eventi collaterali che accompagneranno il TDR 2026: il Sindaco di Putignano Michele Vinella e il Presidente della Fondazione Carnevale di Putignano Danilo Daresta. La LND partecipa alla sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Putignano, con l’esibizione di un

gruppo mascherato composto da giovani tesserati delle scuole calcio del territorio, che indosseranno le maglie di tutte le Regioni partecipanti al Torneo.

La cerimonia di inaugurazione del Torneo delle Regioni, in programma il 27 marzo 2026, si svolgerà all’interno del complesso delle Grotte di Castellana. Una delegazione di atleti in rappresentanza delle

quattro categorie in gara scenderà nelle grotte insieme ai vertici della LND per una presentazione scenografica tra suoni, luci e spettacolo.