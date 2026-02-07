SABATO, 07 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,071 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,071 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, spari al San Paolo: ventenne ferito ad un piede

I colpi da una auto in corsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 7 Febbraio 2026 - 18:01
barletta polizia
  • 58 sec

Un 20enne è stato ferito ad un piede con un colpo di arma da fuoco sparato da un’auto in corsa contro un gruppo di giovani fermo nei pressi di un distributore di carburanti.

E’ accaduto attorno alle quattro del mattino di oggi a Bari, in viale delle Regioni. La vittima, che non ha precedenti penali, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale: per i medici guarirà in meno di un mese. I primi a intervenire sono stati i poliziotti delle Volanti, mentre le indagini sono curate dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Bari che hanno ascoltato la vittima e i suoi amici. Utili agli accertamenti investigativi saranno anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Bollette gas in aumento a gennaio:...

Una stangata sui consumatori vulnerabili del gas. Lo afferma il Codacons,...
- 7 Febbraio 2026
Primo Piano

Bari, spari al San Paolo: ventenne...

Un 20enne è stato ferito ad un piede con un colpo...
- 7 Febbraio 2026
Puglia

Ortofrutta traina export. La Puglia prima...

L’ortofrutta pugliese si conferma uno dei pilastri dell’agroalimentare Made in Italy...
- 7 Febbraio 2026
Cronaca

Bari, con difficoltà motorie deve sottoporsi...

Intorno alle ore 13 una squadra di vigili del fuoco è...
- 7 Febbraio 2026