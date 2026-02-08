DOMENICA, 08 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,080 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,080 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 7 Febbraio 2026 - 12:27
copertina giusta
  • 12 sec

I locali chiusi per musica ad alto volume nell’Umbertino. L’osservatorio delle Periferie e le emergenze. Le condanne per l’omicidio di Antonella Lopez. La nascita della compagnia aerea Puglia Sky. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 1 febbraio. Rissa nel luna park nel Tarantino, due accoltellati

Rissa al luna park nel Tarantino, due giovani accoltellati

Lunedì 2 febbraio. La visita di Cassano a Bari Vecchia

“Nsciun fatig do”, il ritorno di Antonio Cassano a Bari – VIDEO

Martedì 3 febbraio. Due locali chiusi per musica fuori orario nell’Umbertino

Bari, musica oltre l’orario consentito nell’Umbertino: sospese due attività

Mercoledì 4 febbraio. Osservatorio periferie, occhi puntati su San Pio

Puglia, le periferie sotto la lente d’ingrandimento: il quartiere San Pio a Bari tra le emergenze

Giovedì 5 febbraio. Omicidio Antonella Lopez, condannati killer e nipote del boss

Omidicio Antonella Lopez, condannati killer e nipote del boss

Venerdì 6 febbraio. Nasce Puglia Sky, nuova compagnia aerea pugliese

Nasce Puglia Sky, nuova compagnia aerea regionale: più collegamenti con Roma e Milano

Sabato 7 febbraio. Stop alla multiproprietà nel calcio, le rassicurazioni a Decaro e Leccese

Stop a multiparità per il Bari calcio. Nessuna proroga: dal 2028 stop definitivo

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Tragico bilancio del weekend sulle strade:...

E' di due ragazze morte e tre feriti il bilancio di...
- 8 Febbraio 2026
Segnalato da voi

Bari la città delle transenne: “Ovunque...

Interventi di manutenzione mai effettuati e tante transenne in giro per...
- 8 Febbraio 2026
Primo Piano

Bari, non solo porticciolo: a Palese...

Degrado? Non al solo porticciolo: il lungomare di Palese è in...
- 8 Febbraio 2026
Primo Piano

Grave incidente nel Barese: auto si...

Intorno alle 2.30 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti...
- 8 Febbraio 2026