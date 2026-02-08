I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

I locali chiusi per musica ad alto volume nell’Umbertino. L’osservatorio delle Periferie e le emergenze. Le condanne per l’omicidio di Antonella Lopez. La nascita della compagnia aerea Puglia Sky. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 1 febbraio. Rissa nel luna park nel Tarantino, due accoltellati
Lunedì 2 febbraio. La visita di Cassano a Bari Vecchia
“Nsciun fatig do”, il ritorno di Antonio Cassano a Bari – VIDEO
Martedì 3 febbraio. Due locali chiusi per musica fuori orario nell’Umbertino
Bari, musica oltre l’orario consentito nell’Umbertino: sospese due attività
Mercoledì 4 febbraio. Osservatorio periferie, occhi puntati su San Pio
Puglia, le periferie sotto la lente d’ingrandimento: il quartiere San Pio a Bari tra le emergenze
Giovedì 5 febbraio. Omicidio Antonella Lopez, condannati killer e nipote del boss
Omidicio Antonella Lopez, condannati killer e nipote del boss
Venerdì 6 febbraio. Nasce Puglia Sky, nuova compagnia aerea pugliese
Nasce Puglia Sky, nuova compagnia aerea regionale: più collegamenti con Roma e Milano
Sabato 7 febbraio. Stop alla multiproprietà nel calcio, le rassicurazioni a Decaro e Leccese
Stop a multiparità per il Bari calcio. Nessuna proroga: dal 2028 stop definitivo