SABATO, 07 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,062 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,062 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Inps: congedo parentale lavoratori dipendenti esteso dai 12 ai 14 anni

Aumentato l’arco temporale di fruizione

Pubblicato da: redazione | Ven, 6 Febbraio 2026 - 11:31
inps guardia di finanza
  • 45 sec

La legge di bilancio 2026 modifica il Testo Unico su maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 a 14 anni.

I genitori, quindi, possono avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre. I genitori adottanti o affidatari possono fruirne entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Le domande di indennità di congedo parentale devono essere presentate telematicamente dai genitori lavoratori dipendenti attraverso il servizio dedicato. La legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti.

Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi dodici anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a dodici anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo.

Per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Sport

Calcio: il torneo delle Regioni fa...

“Oggi presentiamo un importante evento sportivo che torna qui dopo 38...
- 7 Febbraio 2026
Economia

Inps: congedo parentale lavoratori dipendenti esteso...

La legge di bilancio 2026 modifica il Testo Unico su maternità...
- 7 Febbraio 2026
Scuola e Università

Bari, aule sovraffollate e servizi igienici...

Scuola sovrappopolata, servizi igienici carenti e sporchi, aule di fortuna ricavate...
- 7 Febbraio 2026
Primo Piano

Bari, non si ferma la piaga...

Alla luce del sole, in pieno centro sotto gli occhi di...
- 7 Febbraio 2026