Bari e il dramma delle buche sull’asfalto: “Transennano e poi non succede più nulla”

Strade dissestate e piene di buche transennate e poi “mai più” ripristinate. Accade a Bari, la denuncia arriva dal quartiere San Girolamo, ma si tratta di una situazione analoga in tutta la città. A segnalare quanto accade un cittadino evidenziando che nella maggior parte dei casi le buche vengono transennate senza però interventi di ripristino.

“Ho richiamato la polizia locale pregandoli di ripristinare quelle buche – spiega un cittadino – anche stamattina l’ho presa in pieno.

Ho specificato loro che sono già intervenuti transennando e creando poi disagi. Eppure basterebbe una sacchetta di asfalto a freddo almeno per chiuderle una volta per tutte. La situazione è assurda, dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di sgradevole”, conclude. Ma la responsabilità di richiudere le buche non spetta alla polizia locale, lo specifica un altro cittadino puntando il dito contro chi si occupa dei lavori. “Chiami e la pattuglia interviene facendo foto e apposito modulo con cui viene data urgenza alla ditta – spiega – la pattuglia non interviene con l’asfalto rapido per ripristinare la buca. I ritardi non sono dovuti ai vigili, ma alla ditte appaltatrici che purtroppo dormono”, conclude. Al di la delle responsabilità, resta un dato di fatto: Bari, ad oggi, evidenzia un altro cittadino “è una città a prova di ammortizzatori e pneumatici”.

Foto Facebook