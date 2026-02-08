DOMENICA, 08 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,080 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,080 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Grave incidente nel Barese: auto si schianta contro un albero. Muore una donna

E tre feriti gravi

Pubblicato da: redazione | Dom, 8 Febbraio 2026 - 09:37
incidente mola
  • 42 sec

Intorno alle 2.30 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP111 tra Mola di Bari e Rutigliano per prestare soccorso ad un auto finita contro un albero.
Nell’impatto il motore dell’auto si è completamente staccato finendo a decine di metri. Il bilancio è di un morto (una ragazza) e tre feriti in codice rosso. Fino alle luci dell’alba la squadra di vigili è rimasta sul posto per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e per far luce con la colonna fari per i rilievi delle forze dell’ordine.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Tragico bilancio del weekend sulle strade:...

E' di due ragazze morte e tre feriti il bilancio di...
- 8 Febbraio 2026
Segnalato da voi

Bari la città delle transenne: “Ovunque...

Interventi di manutenzione mai effettuati e tante transenne in giro per...
- 8 Febbraio 2026
Primo Piano

Bari, non solo porticciolo: a Palese...

Degrado? Non al solo porticciolo: il lungomare di Palese è in...
- 8 Febbraio 2026
Primo Piano

Grave incidente nel Barese: auto si...

Intorno alle 2.30 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti...
- 8 Febbraio 2026