Intorno alle 2.30 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP111 tra Mola di Bari e Rutigliano per prestare soccorso ad un auto finita contro un albero.
Nell’impatto il motore dell’auto si è completamente staccato finendo a decine di metri. Il bilancio è di un morto (una ragazza) e tre feriti in codice rosso. Fino alle luci dell’alba la squadra di vigili è rimasta sul posto per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e per far luce con la colonna fari per i rilievi delle forze dell’ordine.
Grave incidente nel Barese: auto si schianta contro un albero. Muore una donna
E tre feriti gravi
