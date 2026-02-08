Grave incidente nel Barese: auto si schianta contro un albero. Muore una donna

Intorno alle 2.30 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti sulla SP111 tra Mola di Bari e Rutigliano per prestare soccorso ad un auto finita contro un albero.

Nell’impatto il motore dell’auto si è completamente staccato finendo a decine di metri. Il bilancio è di un morto (una ragazza) e tre feriti in codice rosso. Fino alle luci dell’alba la squadra di vigili è rimasta sul posto per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente e per far luce con la colonna fari per i rilievi delle forze dell’ordine.