Settimana bianca: fioccano i rincari. Una famiglia di 4 persone spenderà oltre 7 mila e 800 euro

L’inverno, per molti, è sinonimo di cime innevate e sport invernali. Secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, anche quest’anno, vi sarà un aumento dei costi per la settimana bianca.

Nel dettaglio, il nostro Osservatorio ha monitorato i prezzi per il noleggio dell’attrezzatura, per l’albergo, per i pasti e per lo skipass, per una famiglia di 4 persone che si appresta a trascorrere la settimana bianca (7 giorni e 6 notti) presso una delle località sciistiche più gettonate in Italia. Nell’ambito del monitoraggio sono state prese in considerazione le principali località sciistiche in Veneto, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Abruzzo e centro Italia.

Emergono costi proibitivi: nella stagione 2025-2026 una famiglia spenderà mediamente 7.856,44 euro, il 7% in più rispetto alla stagione precedente.

Gli aumenti più elevati riguardano il costo dello skipass settimanale (+13%) e l’hotel (+9%).

Le regioni in cui si registrano i maggiori aumenti è il Trentino Alto-Adige, con un aumento del +14%, seguito da Lombardia (+7%) e Valle d’Aosta (+6%).

La regione che si conferma più costosa la settimana bianca è il Veneto, con un costo di 2.336,78 euro a persona (+5% rispetto alla stagione precedente). Costi su cui incidono notevolmente gli aumenti dovuti alle olimpiadi invernali, dal momento che il periodo monitorato comprende anche febbraio. Risulta decisamente meno costoso trascorrere la settimana bianca in una delle località dell’Abbruzzo o del centro Italia: in questo caso la spesa si aggira attorno ai 1.472,15 euro a persona.

Si tratta, in ogni caso, di costi proibitivi per molti, che rendono sempre più elitaria la vacanza ad alta quota. Proprio per questo, molti italiani, pur di non rinunciare del tutto al brivido della montagna, sceglieranno di ridurre la durata del proprio soggiorno a 3-4 giorni, magari optando per appartamenti, b&b, ostelli e soluzioni di pernottamento più economiche.