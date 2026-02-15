Le tariffe Rc auto continuano a salire: dal 2022 polizze rincarate del 23,8%

Le tariffe Rc auto continuano a salire e segnano nel III trimestre del 2025 un incremento del +5% su base annua in termini nominali, +3,4% al netto dell’inflazione, attestandosi a una media di 437 euro a polizza. Nel confronto col 2022, tuttavia, la crescita complessiva delle tariffe raggiunge quota +23,8%, determinando un maggiore esborso da +84 euro ad assicurato. Lo afferma il Codacons, dopo gli ultimi dati resi noti dall’Ivass.

L’Ivass conferma ancora una volta l’allarme lanciato dal Codacons circa i rincari delle tariffe che interessano il comparto assicurativo in Italia, in particolar modo l’Rc auto – spiega l’associazione – A partire dal 2022, infatti, i prezzi delle polizze hanno registrato una crescita costante, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato Ivass) ai 437 euro del terzo trimestre del 2025, con un rincaro complessivo del +23,8% e una maggiore spesa per gli automobilisti pari a +84 euro a polizza.

Considerate le 33,5 milioni di auto assicurate in Italia, la crescita delle tariffe ha così determinato negli ultimi 3 anni una stangata complessiva da oltre 2,8 miliardi di euro a danno degli automobilisti italiani – conclude il Codacons.