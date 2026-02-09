LUNEDì, 09 FEBBRAIO 2026
Bari, il Palaflorio pronto ad accendersi per il ritorno di Ligabue

Tutte le info

Pubblicato da: redazione | Lun, 9 Febbraio 2026 - 18:26
Foto Ligabue ufficiale
  • 52 sec

Il Palaflorio si prepara a ospitare una serata da non perdere per tutti gli appassionati di rock italiano. Sabato 18 ottobre Luciano Ligabue salirà sul palco con il suo nuovo tour «La Notte di Certe Notti», una data unica che non prevede repliche e promette emozioni indimenticabili.

Il tour rappresenta l’atto conclusivo di un lungo percorso live iniziato lo scorso anno tra grandi arene e stadi, passando per eventi iconici come quelli alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta. Dopo l’inaugurazione della nuova Arena Milano e le attese date negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano, Ligabue porta la sua musica anche nei palasport, celebrando trent’anni di «Certe notti» e dell’album «Buon Compleanno Elvis», così come i vent’anni del primo Campovolo, momenti che hanno scritto pagine fondamentali della storia del rock italiano.

Prima delle date italiane, il cantautore sarà protagonista in Europa con la tournée «CERTE NOTTI IN EUROPA», e inaugurerà la nuova Arena Milano il 6 maggio con lo show «LA PRIMA NOTTE», diventando il primo artista a calcare il palco della struttura.

I biglietti per Bari e per tutte le altre date nei palasport saranno disponibili dalle ore 11 di giovedì 12 febbraio su Ticketone e nei punti vendita abituali, mentre gli iscritti al BarMario potranno acquistare i tagliandi in prevendita già da martedì 10 febbraio.﻿

