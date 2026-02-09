LUNEDì, 09 FEBBRAIO 2026
Bandi per opere pubbliche, dalla Regione Puglia oltre 7 milioni per le progettazioni

Approvato il fondo rotativo

Pubblicato da: redazione | Lun, 9 Febbraio 2026 - 14:15
consiglio regione puglie
  • 52 sec

La Regione Puglia ha stanziato oltre 7 milioni di euro a sostegno dei Comuni per le attività di progettazione tecnica. La misura è stata approvata dalla giunta regionale con l’istituzione del “Fondo rotativo di progettazione”, destinato a finanziare la redazione dei progetti necessari per partecipare ai bandi che assegnano risorse per la realizzazione di opere pubbliche.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 7 milioni e 770mila euro e punta a colmare una delle principali criticità segnalate dagli enti locali: la mancanza, nei bilanci comunali, delle risorse necessarie per avviare la fase preliminare di progettazione. Secondo quanto spiegato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, l’obiettivo è consentire anche ai Comuni con minori disponibilità finanziarie di dotarsi di un “parco progetti” pronto a essere utilizzato quando si aprono nuove opportunità di finanziamento. In questo modo, la Regione intende favorire un accesso più equo ai bandi e ridurre le disparità tra territori.

Le risorse potranno essere impiegate per progettazioni legate a interventi di miglioramento della qualità urbana e dei servizi, come piste ciclabili, asili nido, biblioteche, opere di tutela del territorio e infrastrutture per la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Il provvedimento rientra nelle politiche regionali di supporto agli enti locali e mira a rafforzare la capacità dei Comuni di pianificare e realizzare opere pubbliche, rendendo più efficace la partecipazione ai programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

Foto repertorio

