A Bari il passaporto ora si può chiedere anche in Posta: la nuova procedura

Ecco quali sono gli uffici operativi

Pubblicato da: redazione | Mar, 10 Febbraio 2026 - 14:19
  • 48 sec

Da questa mattina è attivo il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti, frutto della collaborazione tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno. La novità amplia le possibilità per i residenti ed i domiciliati, che ora possono prenotare un appuntamento, presentare la documentazione e ottenere il rilascio del passaporto direttamente presso lo sportello postale.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Polis, mirato a favorire la coesione sociale e territoriale attraverso la digitalizzazione e il potenziamento dei servizi pubblici ed al momento riguarderà solo i Comuni sotto i 15mila abitanti.

Attualmente, per la Provincia di Bari, saranno operativi gli sportelli postali dei seguenti Comuni: Alberobello, Binetto, Bitritto, Bitetto, Cassano delle Murge, Cellamare, Grumo Appula, Locorotondo, Poggiorsini, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Toritto e Turi.

Il progetto consente ai cittadini di presentare la richiesta di rilascio del passaporto con la relativa documentazione presso lo sportello Postale abilitato (il costo fissato da Poste Italiane per l’operazione è di euro 14,20), riducendo tempi di attesa e spostamenti.

L’istanza e la documentazione acquisite dall’Ufficio postale vengono poi trasmesse all’Ufficio Passaporti Divisione PAS della Questura che provvede a rilasciare il documento. Al momento della presentazione dell’istanza, il cittadino ha la possibilità di richiedere la consegna del passaporto direttamente presso il proprio domicilio, grazie al servizio fornito da Poste S.p.a. (al costo di euro 9,88).

