Bari, da San Girolamo al quartiere Libertà: si trasferisce il mercato settimanale di via Portoghese

Il mercato settimanale di via Portoghese sarà presto trasferito nell’area adibita a park&ride di via Brigata Regina, ad angolo con corso Vittorio Veneto. È quanto emerso nella giornata di ieri a seguito dell’incontro che l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ha tenuto con gli operatori mercatali, condividendo l’ipotesi di un trasferimento temporaneo del mercato, attualmente in programma ogni lunedì nei pressi dello Stadio del Nuoto.

Pertanto, l’appuntamento con il mercato settimanale di San Girolamo si terrà quanto prima nell’area parcheggio del quartiere Libertà, che però non è sufficientemente ampia per ospitare gli oltre 200 stalli presenti in via Portoghese: su impulso degli stessi operatori, perciò, si è stabilito di organizzare gli stalli in due turni mensili, in modo da consentire ai commercianti di partecipare al mercato ogni due settimane.

Gli utenti, inoltre, avranno la possibilità di parcheggiare la propria auto nell’area di sosta in via Verdi, accanto alla Fiera del Levante: a tal fine i cittadini potranno usufruire del servizio di trasporto della navetta A, a cura di Amtab, che proseguirà la corsa fino in via Verdi.

Il trasferimento si è reso necessario per permettere il completamento dei lavori in via di Maratona, dove è in corso il cantiere per la realizzazione del primo del tratto della corsia delle linee Verde e Blu, con relativo hub del servizio.

“Si tratta di una sperimentazione che vogliamo avviare il prima possibile, nelle more che venga realizzato il park&ride in via Tommaso Fiore dove i mercatali si trasferiranno definitivamente – commenta Pietro Petruzzelli -. Proprio a seguito di una serie di interlocuzioni con loro abbiamo deciso insieme di trasferire il mercato del lunedì in un’area viva e urbanizzata del quartiere Libertà, dove la spesa al mercato rappresenta anche un rito settimanale. Sono stati gli stessi commercianti a suggerire questa ipotesi, dopo aver preso in considerazione quella in via Verdi, che diventerà capolinea del Brt e quindi è già allestita come area di sosta di prossimità ed è più adeguata a ospitare le auto. In questo modo offriamo ai mercatali la possibilità di svolgere il proprio lavoro con maggiore serenità e, contemporaneamente, al cantiere per il Brt di proseguire senza intoppi”.