Istruzioni online: in Puglia è un flop. C’è poco interesse

Per il 70% degli studenti italiani, l’istruzione online rappresenta l’unica opzione. In particolare, in alcune regioni, più di altre, il nuovo interesse per le università online cresce più che altrove.

Ma quali sono le regioni in cui questa spinta si fa davvero sentire? E l’Italia è pronta a sostenere questo cambiamento metodologico?

Per rispondere a questa domanda, il team di LeTueLezioni ha analizzato i dati Google Search volume per query come “atenei online”, “corsi universitari online”, “laurea online”, “università online” e “università telematica”, evidenziando picchi stagionali e crescita dell’interesse per regione.

Alcuni dei punti principali dello studio:

Con un volume medio di ricerche mensili di 2.720 e un +32% YoY, la Sicilia è prima in classifica: interesse probabilmente spinto dalla domanda di flessibilità educativa nelle aree meno servite da università tradizionali.

Chiude la top 10 la Puglia, con 2.650 ricerche medie mensili e un calo del -9%, evidenziando un interesse stabile per l’istruzione digitale, pur con una crescita più contenuta rispetto alle regioni leader.

Al capo opposto della classifica, Molise e Trentino Alto Adige registrano i minori tassi di interesse verso le università telematiche, rispettivamente con solo 410 e 140 ricerche medie mensili e cali YoY del -30% e -33%.