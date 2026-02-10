MARTEDì, 10 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,131 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,131 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Scoppia incendio in appartamento a Bari, paura nel quartiere Madonnella

Sul posto i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Mar, 10 Febbraio 2026 - 14:36
A seguito del crollo della palazzina di via De Amicis, il sindaco Vito Leccese ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità per gli immobili in via Luigi Pinto (numeri 2-4-6-8-10), via De Amicis (numeri 1-3-5-7) e via De Robertis (1-3-5-7), per l'esecuzione di opere urgenti di demolizione controllata, frantumazione e spandimento delle macerie. Il provvedimento incarica la Po.E.Q. Progettazione e Manutenzione Strutture del Comune di Bari di fare eseguire tutti gli accorgimenti atti a evitare qualsiasi ulteriore pericolosa conseguenza del dissesto, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza urbana, e di procedere con la rimozione delle parti instabili, con l’esecuzione di demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata e successiva frantumazione e spandimento delle macerie. Il provvedimento, autorizzato dalla Procura di Bari, si è reso necessario dopo i sopralluoghi dei tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco, per evitare che lo stato dei luoghi pregiudichi l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche in considerazione del fatto che la porzione residua della palazzina confina con edifici adibiti a uso residenziale, prontamente evacuati su disposizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari. All’attualità, appare infatti probabile una imminente evoluzione del dissesto con un collasso progressivo e non controllato delle porzioni non crollate, dunque è urgente evitare ogni ulteriore evoluzione del cedimento. Nella giornata di ieri il sindaco di Bari Vito Leccese ha ottenuto dalla Procura della Repubblica l'autorizzazione a procedere con estrema urgenza alle attività di demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata in via De Amicis il 5 marzo scorso. Le attività di demolizione sono cominciate oggi, secondo i tempi e le modalità stabilite d'accordo con il prof. Salvatori, consulente nominato dalla Procura.
  • 39 sec

Scoppia incendio in appartamento a Bari, attimi di tensione nel quartiere Madonnella, in particolare via Carulli. Intorno alle 11.20 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per via di un principio di incendio in un appartamento, situato nello specifico in un palazzo in cui ha sede la Cisl Bsri. E’ stato necessario utilizzare l’autoscala per raggiungere l’appartamento. Non ci sarebbero feriti. Attualmente la strada risulta chiusa al traffico. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

A Bari il passaporto ora si...

Da questa mattina è attivo il nuovo servizio di richiesta e...
- 10 Febbraio 2026
Rubriche

ADM, giocare online in maniera sicura

I casinò online raggiungono numeri davvero molto importanti. Hanno delle precise...
- 10 Febbraio 2026
Salute e Medicina

Da Gaza al Policlinico di Bari:...

Tre famiglie palestinesi provenienti da Gaza sono state accolte questa mattina...
- 10 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, nuova area fitness in viale...

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, rende noto che sono...
- 10 Febbraio 2026