Scoppia incendio in appartamento a Bari, paura nel quartiere Madonnella

Scoppia incendio in appartamento a Bari, attimi di tensione nel quartiere Madonnella, in particolare via Carulli. Intorno alle 11.20 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per via di un principio di incendio in un appartamento, situato nello specifico in un palazzo in cui ha sede la Cisl Bsri. E’ stato necessario utilizzare l’autoscala per raggiungere l’appartamento. Non ci sarebbero feriti. Attualmente la strada risulta chiusa al traffico. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza.
Sul posto i vigili del fuoco
