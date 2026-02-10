MARTEDì, 10 FEBBRAIO 2026
Dalla Striscia di Gaza a Bari, tre giovani pazienti ricoverati tra Policlinico e pediatrico

L'arrivo nella notte

Pubblicato da: redazione | Mar, 10 Febbraio 2026 - 11:18
Sono arrivati nella notte a Bari tre giovani pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza, nell’ambito dell’operazione di Medical Evacuation avviata il 9 febbraio. I ragazzi sono stati trasferiti al Policlinico di Bari e all’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII per le cure necessarie.

Il volo militare è atterrato a Pratica di Mare con un C130 dell’Aeronautica Militare. Una volta sbarcati, i pazienti sono stati trasferiti in Puglia con mezzi della Protezione Civile regionale e della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario (CROSS). Il convoglio è stato monitorato dalla Polizia Stradale e scortato dalla Polizia di Stato fino alle strutture ospedaliere baresi.

Ad accoglierli, insieme ai vertici sanitari, anche il presidente della Regione Puglia. I familiari dei minori sono stati ospitati nei centri della rete Sistema Accoglienza e Integrazione e in una Domus Familiae della Caritas di Bari. Nelle prossime ore saranno accompagnati nelle rispettive sistemazioni con il supporto della Polizia Metropolitana di Bari e della Polizia Locale del Comune. L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative umanitarie di assistenza sanitaria attivate a livello nazionale.

