Dalla Striscia di Gaza a Bari, tre giovani pazienti ricoverati tra Policlinico e pediatrico

Sono arrivati nella notte a Bari tre giovani pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza, nell’ambito dell’operazione di Medical Evacuation avviata il 9 febbraio. I ragazzi sono stati trasferiti al Policlinico di Bari e all’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII per le cure necessarie.

Il volo militare è atterrato a Pratica di Mare con un C130 dell’Aeronautica Militare. Una volta sbarcati, i pazienti sono stati trasferiti in Puglia con mezzi della Protezione Civile regionale e della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario (CROSS). Il convoglio è stato monitorato dalla Polizia Stradale e scortato dalla Polizia di Stato fino alle strutture ospedaliere baresi.

Ad accoglierli, insieme ai vertici sanitari, anche il presidente della Regione Puglia. I familiari dei minori sono stati ospitati nei centri della rete Sistema Accoglienza e Integrazione e in una Domus Familiae della Caritas di Bari. Nelle prossime ore saranno accompagnati nelle rispettive sistemazioni con il supporto della Polizia Metropolitana di Bari e della Polizia Locale del Comune. L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative umanitarie di assistenza sanitaria attivate a livello nazionale.