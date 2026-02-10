Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce, uno degli arrestati è un ex militare

È un ex militare paracadutista uno dei due uomini finiti in carcere per l’assalto al portavalori avvenuto ieri sulla statale 613 Brindisi-Lecce, all’altezza di Tuturano. Si tratta di Giuseppe Iannelli, 38 anni, con un passato nel battaglione San Marco. Con lui è stato fermato anche Giuseppe Russo, 62 anni, entrambi originari della provincia di Foggia.

I due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto al termine degli accertamenti condotti dai carabinieri. Le accuse, in concorso, sono di tentato omicidio, rapina pluriaggravata, porto e detenzione di armi da guerra, armi comuni e materiale esplodente, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Nelle prossime ore compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la banda – composta da almeno sei persone – ha bloccato la superstrada utilizzando un furgone poi fatto esplodere, impugnando kalashnikov per intimidire e coprirsi la fuga. Durante l’azione è stata rapinata un’auto a una studentessa, utilizzata per tentare la fuga. Nel corso dell’inseguimento sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro una pattuglia dei carabinieri, senza provocare feriti. L’assalto, tuttavia, non sarebbe andato secondo i piani: un errore nei tempi dell’azione avrebbe favorito l’intervento delle forze dell’ordine e il successivo blocco dei due indagati dopo un inseguimento. La statale 613 era già stata teatro, nel 2024, di un maxi colpo da quattro milioni di euro ai danni di un altro portavalori. Gli investigatori proseguono le ricerche per identificare e rintracciare gli altri componenti del commando.