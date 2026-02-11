Bari, proteste in via Sturzo: “Pannelli pubblicitari coprono le attività commerciali”

Il Comitato Cittadino No BRT denuncia quanto sta accadendo in via Luigi Sturzo, dove nei giorni scorsi aveva già segnalato l’avvio dei lavori per il posizionamento dei nuovi pannelli pubblicitari.

In quella occasione era stato assicurato che tali installazioni non avrebbero interferito con le attività commerciali e con la vita quotidiana della strada. “Oggi, purtroppo – si legge in un comunicato – ci troviamo di fronte alla realtà dei fatti: negozi e locali commerciali risultano visibilmente nascosti dietro i nuovi pannelli pubblicitari, come se i commercianti di via Sturzo non esistessero.

Parliamo di una zona che, negli anni, ha conosciuto una forte espansione commerciale, diventando un vero punto di riferimento non solo per il quartiere, ma per l’intera città. Una strada che ha preso vita grazie all’impegno di residenti e commercianti, oggi penalizzati e oscurati da scelte calate dall’alto. La situazione si inserisce in un contesto già fortemente critico: da mesi residenti e attività della zona del Municipio denunciano la perdita di posti auto, conseguenza diretta dell’installazione del servizio BRT. Una carenza che non colpisce soltanto il commercio, ma soprattutto i cittadini che vivono quotidianamente il quartiere. Situazione, purtroppo, non risolta con il piano sosta presentato qualche giorno fa in comune. Sono infatti circa 575 posti auto persi nella zona del municipio due”.

“Oggi, oltre a togliere spazio e servizi, si tenta anche di oscurare fisicamente residenti e commercianti, negando loro visibilità, ascolto e rispetto – continua la nota – Per questo il Comitato Cittadino No BRT continua a ribadire con forza: Noi esistiamo. Noi viviamo la città. E questa città non la vogliamo così, soprattutto senza che i cittadini vengano interpellati e coinvolti nelle scelte che ne cambiano il volto. Il Comitato chiede, ancora una volta trasparenza, confronto e rispetto per chi ogni giorno anima e sostiene il tessuto sociale ed economico della città”.