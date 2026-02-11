MERCOLEDì, 11 FEBBRAIO 2026
Bari vecchia in fermento: una strada dedicata a “La Portabannere”. Fu la prima barese a guidare una protesta

Una raccolta firme per Anna Quintavalle

Pubblicato da: redazione | Mer, 11 Febbraio 2026 - 11:39
turisti bari vecchia
  • 40 sec

Anna Quintavalle, conosciuta come la Portabannere o Anna la Mosce, è stata la prima barese a dare inizio ad una grande e numerosa protesta a favore del povero popolo della città vecchia. Ed è proprio dalle strade del borgo antico che parte la richiesta per una strada a lei dedicata.

Questo sabato alle ore 18:00 in Piazza Odegitria presso la sede del Circolo Acli Dalfino e domenica dalle ore 9:30 alle 12:00 in Corte Bianchi Dottula (Strada Dottula 10) sarà presente un banchetto con i moduli per la raccolta firme. La proposta/petizione popolare proposta dal circolo Acli Dalfino è la seguente: “Una strada per Anna Quintavalle”. La raccolta è organizzata dal Ciclo Acli Dalfino e collaborano anche Bari Capitale del Mediterraneo e l’associazione APS Martinus.

Sarà possibile firmare la petizione anche presso le altre associazioni della città vecchia: SpaccaBari, Militia Sancti Nicolai, APS MArtinus, i Marinai della Traslazione, I figuranti di San Nicola APS, i custodi della bellezza, Compagnia D’arme Stratos e slow travel.

Anna Quintavalle, è stata una eroina popolare della città vecchia, guidò il 27 aprile 1898 la storica “rivolta del pane” contro l’aumento dei prezzi della farina. Rovesciò i sacchi di farina e guidò le donne fino al Comune, incarnando la ribellione contro la fame e il malgoverno.

