Bari, illuminazione sul lungomare di Palese: sostituite 131 lanterne. “Luce più efficiente e a led”

L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha effettuato questa mattina un sopralluogo sul lungomare di Palese, per verificare l’andamento dei lavori di riqualificazione e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione sul litorale cittadino nei quartieri Palese e San Girolamo, finanziati per un importo complessivo di 620mila euro nell’ambito dell’azione “Smart Lighting”.

Da questa mattina è in corso, infatti, il completamento della sostituzione integrale dei sostegni e degli apparecchi illuminanti ammalorati o corrosi dalla salsedine su lungomare Tenente Nicola Massaro e lungomare Ugo Lorusso a Palese, per un totale di 131 elementi interessati dall’intervento. Nell’ambito della stessa azione, inoltre, a fine gennaio sono partiti i lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione del waterfront di San Girolamo-Fesca, che stanno interessando 224 elementi.

Per quanto riguarda i due tratti del lungomare di Palese (Tenente Nicola Massaro e Ugo Lorusso), oggetto del sopralluogo odierno, diverse delle lanterne presenti risultano non funzionanti e corrose dall’effetto del mare, come pure i pali di sostegno. Per ripristinare tanto il decoro urbano quanto la sicurezza pedonale e la fruibilità serale e notturna della fascia di lungomare interessata, i lavori consistono nella sostituzione di tutte le lanterne alimentate con lampade a scarica da 100W, con apparecchi più efficienti a LED, nonché nell’installazione di nuovi pali della pubblica illuminazione, per un totale di 131 elementi. Poiché questi corpi illuminanti sono parte integrante dell’identità storica del lungomare di Bari, nel corso dell’intervento si impiegheranno pali e lanterne della stessa tipologia di quelli esistenti, ma si utilizzeranno lampade a LED e sistemi di controllo dell’illuminazione.

“Continuano speditamente i due interventi tanto attesi sul lungomare di Palese e sul waterfront di San Girolamo – sottolinea l’assessore Scaramuzzi -, che doneranno nuova luce a tratti strategici e molto frequentati del litorale cittadino, aumentando la percezione di sicurezza e migliorando la valorizzazione dei due quartieri. Nello specifico, sul waterfront di San Girolamo i lavori si concluderanno nei prossimi giorni, mentre oggi ho voluto essere presente personalmente alle fasi di avvio delle lavorazioni sul litorale di Palese, dove l’attenzione si concentra non solo sull’efficientamento energetico e luminoso, ma anche sul recupero degli elementi nel rispetto della loro configurazione storica, ormai identitaria per il quartiere”.

Per quanto concerne, invece, il waterfront di San Girolamo, attraverso l’installazione di nuovi apparecchi a LED, con l’eventuale adeguamento di quadri elettrici e di altre componenti, si conseguirà contestualmente l’efficientamento energetico delle aree interessate, con la possibilità di utilizzare tecnologie di telecontrollo in grado di rilevare lo stato di ogni singolo apparecchio illuminante, e ridurre il consumo di energia elettrica mantenendo gli standard illuminotecnici previsti dalla direttiva regionale.

Nel dettaglio, sul lungomare di San Girolamo è in corso da fine gennaio la sostituzione integrale dei precedenti sistemi di illuminazione con 224 nuovi apparecchi a tecnologia LED da 47.5 W, specificamente progettati per resistere alle condizioni ambientali delle aree costiere. Questi dispositivi sono dotati di un trattamento di finitura ad alta resistenza certificato per l’esposizione alle nebbie saline, ottenuto mediante un ciclo di verniciatura a polveri poliesteri che garantisce una adeguata protezione, prevenendo così la corrosione filiforme e il distacco del rivestimento causato dall’aerosol marino.

Oltre all’ottimizzazione dei consumi energetici e al miglioramento delle performance illuminotecniche in termini di uniformità e resa cromatica, l’impianto integra un sistema avanzato di telecontrollo punto-punto basato su tecnologia a radiofrequenza che permette la comunicazione bidirezionale tra ogni singolo nodo e una piattaforma software centralizzata, facilitando il monitoraggio dei parametri elettrici in tempo reale e la pianificazione di strategie di manutenzione predittiva.

L’intervento comprende inoltre il risanamento strutturale dei sostegni mediante la sostituzione degli sbracci ammalorati con nuovi elementi in acciaio zincato a caldo e successivamente sottoposti a trattamenti protettivi per neutralizzare l’azione degradante della salsedine, garantendo così la massima longevità e sicurezza dell’intera infrastruttura.

L’intervento è finanziato mediante risorse del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 – Azione 2.2.1.1 “Rinnovo Infrastrutture pubbliche, Illuminazione pubblica e Smart Lighting” – Priorità 2 “Sostenibilità Ambientale” – Operazione Multi-Intervento Ba2.2.1.1.A “Smart Lighting”.

I lavori sono stati affidati al raggruppamento di imprese ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. e Mati Group S.p.a..