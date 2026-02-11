MERCOLEDì, 11 FEBBRAIO 2026
Da aprile si volerà da Bari verso le città francesi di Bordeaux e Lione, da maggio verso Lille

Novità e grandi ritorni per la summer 2026 di Aeroporti di Puglia e Volotea

Pubblicato da: redazione | Mer, 11 Febbraio 2026 - 10:20
Volotea_AdP (1)
  • 3 min

Novità e grandi ritorni per la summer 2026 di Aeroporti di Puglia e Volotea. Da aprile, infatti, si volerà da Bari verso le città francesi di Bordeaux e Lione. Da maggio sarà possibile raggiungere Lille (novità assoluta dal Karol Wojtyla), destinazione che si aggiunge a quelle già programmate da Volotea per Spagna (Bilbao), Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante), Croazia (Spalato) e Italia (Olbia).

“Offrire ai passeggeri durante la stagione estiva un ventaglio di collegamenti ampio e articolato – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – significa rispondere alle esigenze di una domanda di mobilità sempre più consapevole. L’incremento dell’operativo, che si affianca alle rotte già attivate dalle altre compagnie aeree presenti sullo scalo di Bari, non si misura soltanto nel numero delle destinazioni servite, ma soprattutto nella qualità dell’offerta, nell’aumento delle frequenze e nella maggiore flessibilità di viaggio garantita ai passeggeri. Questo risultato è il frutto di un percorso costruito nel tempo e soprattutto fondato su un rapporto di fiducia reciproca con i vettori, nello specifico con Volotea, che riconoscono in Aeroporti di Puglia un partner affidabile. Una strategia che è parte di un più ampio programma di qualificazione dell’offerta aeroportuale condiviso con la Regione Puglia, che punta da un lato a rafforzare l’accessibilità aerea della Puglia dai mercati emergenti e dall’altro a intercettare la crescente propensione al viaggio dei pugliesi.  Aeroporti di Puglia continua a lavorare per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico che intende valorizzare il territorio, migliorare l’esperienza dei passeggeri e consolidare il ruolo dei nostri aeroporti come infrastrutture centrali nei processi di sviluppo”.

“L’ampliamento dei collegamenti è il risultato di un lavoro che riguarda non solo le rotte, ma l’organizzazione complessiva di tutte e quattro le infrastrutture aeroportuali pugliesi”, ha dichiarato Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia. “Per essere davvero competitivi occorre affiancare all’offerta delle destinazioni la qualità dei servizi, l’efficienza degli scali e l’accessibilità dei territori: è su questa integrazione tra infrastrutture, mobilità e sviluppo che stiamo investendo insieme ad Aeroporti di Puglia”. ‎

 

 

 

Saranno, quindi, 14 i collegamenti che la compagnia aerea opererà da Bari per l’estate prossima, come riportato nella successiva tabella:

 

NAZIONE DESTINAZIONE VOLI SETTIMANALI FREQUENZA PRIMO VOLO
ITALIA OLBIA 5 MAR MER GIO SAB DOM 27 GIUGNO
CROAZIA SPALATO 3 LUN MER VEN 26 GIUGNO
FRANCIA BORDEAUX 3 MAR GIO SAB 2 APRILE
FRANCIA LILLE 2 MAR SAB 23 MAGGIO
FRANCIA LIONE 4 LUN MER VEN DOM 3 APRILE
GRECIA ATENE 3 LUN MER VEN 26 GIUGNO
GRECIA CEFALONIA 2 LUN GIO 29 GIUGNO
GRECIA CORFU’ 5 MAR MER GIO SAB DOM 27 GIUGNO
GRECIA HERAKLION 3 MAR GIO DOM 28 GIUGNO
GRECIA MYKONOS 5 MAR MER GIO SAB DOM 27 GIUGNO
GRECIA PREVEZA 3 MAR MER SAB 27 GIUGNO
GRECIA SANTORINI 4 MAR MER GIO DOM 28 GIUGNO
GRECIA ZANTE 6 LUN MER GIO VEN SAB DOM 26 GIUGNO
SPAGNA BILBAO 2 LUN VEN 26 GIUGNO

 

 

 

 

