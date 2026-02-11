Lutto nel mondo della cultura e del teatro barese, addio a Rino Bizzarro

E’ morto all’età di 79 anni lo scrittore, regista e attore barese Rino Bizzarro. Nato a Bari il 23 luglio 1946, è stato il fondatore della Compagnia Puglia Teatro. I funerali si terranno idomani, 12 febbraio, alle ore 10 presso la Chiesa del Redentore – Via Martiri d’Otranto 65 – Bari.

La vita di Rino Bizzarro

Ha incominciato con gruppi dilettantistici già sui banchi di scuola; poi con l’Università è approdato al Centro Universitario Teatrale di Bari, fra il 1965 e il 1970. Nel 1970 decide per l’emigrazione, scritturato dalla Compagnia “Teatro Insieme” di Roma, con cui ha lavorato ne “I tre Moschettieri” di Roger Planchon da Dumas (199 repliche in 97 città: il giro nazionale che le Compagnie più importanti effettuano in ogni stagione) e ne “I nuovi pagani” di Nicola Saponaro. Poi al Centro Attori di Milano, quindi il rientro a Bari per l’operazione “Bari Teatro”, ultimo tentativo in ordine di tempo dell’Amministrazione Comunale di Bari di dare vita ad un Teatro Stabile regionale. Con la fine di Bari Teatro si prospettavano due vie possibili: il ritorno all’emigrazione oppure il tentativo di avviare in loco le prime esperienze di teatro professionistico.

Bizzarro sceglie quest’ultima via, dando vita ad una sua Compagnia Puglia Teatro, insieme ad altri, che avevano fatto la stessa scelta di restare. Alla Compagnia Puglia Teatro si deve, fra le tante altre cose, la prima riproposta teatrale di Don Pancrazio Cucuzziello, la Maschera teatrale pugliese derivante dalla Commedia dell’arte, dimenticata fra le pieghe del teatro napoletano dell’800, dove essa ebbe un enorme successo accanto al Pulcinella di Antonio Petito.

Su questa maschera Rino Bizzarro ha scritto, assieme a Daniele Giancane, Don Pancrazio Cucuzziello: Per un teatro popolare nella scuola dell’obbligo (1979) ed È di scena Don Pancrazio Cucuzziello (1983), libri per diversi anni adottati dall’Università di Bari. Per il teatro Bizzarro ha scritto una ventina di testi, molti dei quali rappresentati in Puglia e fuori, fino ad arrivare a Bruxelles, invitato dalla CEE a rappresentare la Puglia teatrale. Del 1990 è il libro Il Sottano: Un Caffè e una cultura sparita, sul Caffè/Galleria della Bari degli anni ’40 e ’50.

Alcuni suoi lavori sono stati tradotti in diverse lingue; ancora del 1990 è la raccolta di poesie Specchio deformante, tradotta dal giornalista Dragan Mraovic e pubblicata nella ex Jugoslavia dalla Casa Editrice Gràdina di Nìs.

Ha lavorato 16 anni per la RAI scrivendo, dirigendo e partecipando ad una lunga serie di sceneggiati radiofonici (una cinquantina) e programmi culturali, alcuni dei quali trasmessi anche all’estero. Ha pubblicato 12 libri di poesia.

Ha collaborato e collabora a numerosi giornali e riviste; è comparso in molte antologie e saggi critici fra gli autori della Quinta Generazione. Fra le sue numerose interpretazioni come attore ricordiamo il soldato Bekman in Fuori della porta di Wolfgang Borchert, Pinocchio in uno sceneggiato radiofonico prodotto dalla Rai, il Signore dal pastrano verde in Musica di foglie morte di Pier Maria Rosso di San Secondo, Pulcinella nella omonima commedia di Luigi Chiarelli, il Conte Gerardo di Gersy in Fuochi d’artificio ancora di Luigi Chiarelli con la Compagnia di prosa della terza edizione del Festival della Valle D’Itria a Martina Franca e tante altre, oltre alla Maschera di Don Pancrazio Cucuzziello i cui panni ha vestito per circa vent’anni.

Insieme a Daniele Giancane e a Francesco Bellino nel 1981 ha fondato la casa editrice La Vallisa con la omonima rivista che è al trentunesimo anno di vita. Nel 2005 ha curato il volume Su il Sipario – Viaggio nella drammaturgia pugliese del secondo Novecento (Levante Editori, Bari).

Nel 2002 ha fondato “L’Eccezione di Puglia Teatro”, centro teatrale e culturale multivalente nel cuore del Quartiere Libertà di Bari che ogni anno offre ad ingresso gratuito una ricca stagione di eventi di alto livello culturale.

Nell’Aprile del 2007, il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha riconosciuto l’Archivio di Puglia Teatro “di notevole interesse storico”, primo in Puglia e Basilicata ad ottenere tale riconoscimento.

Nel 2011, presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, è stata discussa una tesi di laurea su “Rino Bizzarro, un intellettuale del Sud – Le opere per l’infanzia”.

Nel 2022, è stato conferito il Premio Nazionale di Teatro “Franco Enriquez” – Città di Sirolo a Rino Bizzarro nella sezione “Direzione Artistica” e a L’Eccezione di Puglia Teatro nella categoria “Teatri e Luoghi di Spettacolo”.