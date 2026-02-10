MARTEDì, 10 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,142 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,142 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Motori a idrogeno e intelligenza artificiale, al via collaborazione tra Politecnico di Bari e Guardia di Finanza

Ecco i dettagli del progetto

Pubblicato da: redazione | Mar, 10 Febbraio 2026 - 14:07
10022026_081035_DSC_8758_2 LOGO
  • 43 sec

Ha preso ufficialmente il via a Bari il progetto di collaborazione tra il Politecnico di Bari e la Guardia di Finanza. L’intesa coinvolge il Comando regionale Puglia del Corpo, attraverso il Reparto Operativo Aeronavale di Bari, e due gruppi di ricerca dell’Ateneo.

Il programma si sviluppa su due direttrici. La prima riguarda uno studio di fattibilità per l’installazione di motori a idrogeno sulle unità navali della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di valutare soluzioni tecnologiche più sostenibili e innovative per la flotta. La seconda linea, di carattere sperimentale, è focalizzata sull’analisi dei dati di telerilevamento raccolti dalle piattaforme aeree, attraverso l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

All’incontro di avvio del progetto hanno partecipato il rettore del Politecnico, Umberto Fratino, e il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di Divisione Guido Mario Geremia. I gruppi di lavoro saranno coordinati, per il Politecnico, dal prorettore vicario Michele Ruta, mentre per la Guardia di Finanza il coordinamento farà capo ai vertici del Reparto Operativo Aeronavale di Bari. L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra mondo accademico e istituzioni operative, con ricadute sia sul piano dell’innovazione tecnologica sia su quello dell’efficientamento delle attività di controllo sul territorio e in mare.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Motori a idrogeno e intelligenza artificiale,...

Ha preso ufficialmente il via a Bari il progetto di collaborazione...
- 10 Febbraio 2026
Cultura

Bari, al teatro Kismet in scena...

Approda al Teatro Kismet di Bari “La panne” di Friedrich Dürrenmatt,...
- 10 Febbraio 2026
Attualità

Bari, traffico aereo in crescita: lo...

L’aeroporto di Bari chiude il 2025 con una crescita del traffico...
- 10 Febbraio 2026
Eventi

Giorno del Ricordo, il sindaco Leccese...

Il sindaco Vito Leccese ha partecipato alla cerimonia in ricordo delle...
- 10 Febbraio 2026