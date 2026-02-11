Momento positivo del calcio femminile barese: “Una vittoria sportiva, ma anche culturale e sociale”

Il calcio femminile sta vivendo una stagione straordinaria di entusiasmo, crescita e partecipazione. Un movimento che merita di essere sostenuto, valorizzato e raccontato con orgoglio.

Domenica 15 alle ore 15:00 il Team Bari Femminile scenderà in campo al comunale Ruggiero-Scanni di Alberobello per la finale di Coppa Italia – categoria Eccellenza, contro la Fabrizio Miccoli. Un appuntamento importante che rappresenta il coronamento di un percorso fatto di sacrifici, passione, determinazione e autentico spirito di squadra.

Leonetti delegato alla sport del comune di Bari: “Questo traguardo è già una grande vittoria. Una vittoria sportiva, certo, ma anche culturale e sociale: il segno concreto di quanto il calcio femminile stia crescendo e coinvolgendo sempre più giovani atlete e tifosi. L’Amministrazione comunale sarà sempre al fianco di queste bellissime realtà sportive, che rappresentano al meglio i valori sani dello sport e il futuro della nostra città. Invito tutta la cittadinanza barese a sostenere queste straordinarie ragazze, a riempire gli spalti e a far sentire il calore e l’orgoglio della nostra comunità”.