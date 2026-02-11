Un punto che non serve a nessuno: Bari Spezia 0 – 0

Difficile aspettarsi gol dagli attacchi meno prolifici della Serie B. Bari e Spezia ci hanno provato fino all’ultimo secondo, ma con scarsa fortuna e molti demeriti. Alla fine arriva un punto che non serve a nessuna delle due compagini. Dopo un primo tempo equilibrato, gli uomini di Longo partono a spron battuto in avvio di ripresa, trascinati da un buon Dorval. Alla formazione di casa, però, è mancato quel cinismo ormai assente da parecchio tempo: uno dei tanti limiti di una squadra ormai relegata nei bassifondi della classifica.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida allo Spezia, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve rinunciare a De Pieri e Dickmann oltre ad Artioli e Nikolaou. L’allenatore piemontese rivoluziona la squadra e la schiera col modulo 3 – 4 – 2 – 1: le novità sono rappresentate dalla presenza dal primo minuto di Piscopo, Traore, Cavuoti e Çuni.

Nello Spezia, l’allenatore Donadoni, non può contare su Cassata e Bandinelli. L’ex bandiera del Milan schiera i suoi col modulo 3-5-2: tra i pali c’è l’ex Radunovic.

PRIMO TEMPO: La prima occasione della gara è per lo Spezia, con un colpo di testa di Mateju che termina di poco a lato. Ancora pericolosi gli ospiti al minuto 10, ma Cerofolini è reattivo su un colpo di testa ravvicinato di Hristov. Sul capovolgimento di fronte, Dorval si ritrova davanti a Radunovic, bravo a chiudere lo specchio della porta. Ancora protagonista l’estremo difensore del Bari al minuto 22, su conclusione di Bellemo. Longo perde Verreth per infortunio al minuto 25: dentro Braunoder. Ci prova anche Çuni al minuto 34, ma il suo tiro viene neutralizzato da Radunovic. Replica lo Spezia al minuto 35 con un tiro-cross di Bonfanti, che non trova compagni pronti alla deviazione. Squillo di Dorval in pieno recupero, ma il suo tiro a giro si spegne sul fondo. È questo l’ultimo sussulto della prima frazione: si va al riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO: Pronti via e il Bari è vicinissimo al gol: Cavuoti calcia debolmente a pochi passi da Radunovic, dopo una grande discesa di Dorval. Al minuto 53 Traore si inventa una splendida conclusione da fuori area, ma Radunovic è strepitoso e si rifugia in corner. Forcing dei galletti, con lo Spezia alle corde. Al minuto 58 Pucino crossa per Çuni, che colpisce male di testa. Sull’ennesima palla persa da Cavuoti, lo Spezia parte in contropiede con Aurelio, ma Cerofolini respinge. Longo effettua un altro cambio al minuto 65: dentro Rao al posto di Cavuoti. Al minuto 78 altri tre ingressi in casa biancorossa: dentro Mantovani, Pagano e Esteves, fuori Traore, Çuni e Odenthal. Rao è bravo a girarsi in area su tocco di Dorval, ma il suo tentativo finisce sull’esterno della rete. Al minuto 86 Spezia al tiro con Valoti, ma Cerofolini è attento. Grande numero di Rao al minuto 88, ma Pagano spreca tutto. Non accade più nulla fino al termine: Bari-Spezia, edizione 2025/26, finisce 0-0 allo stadio “San Nicola”.

PAGELLE: Dorval motorino inesauribile. Cavuoti non ne indovina una.

Cerofolini 6,5, Cistana 6, Odenthal 6 (78′ Mantovani sv), Pucino 6, Piscopo 5,5, Verreth 5,5 (25′ Braunoder 6), Traore 6,5 (78′ Pagano sv), Dorval 6,5, Cavuoti 5 (65′ Rao 5,5), Çuni 5,5 (78′ Esteves sv), Moncini 5

Longo 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 0

Ammoniti: Bonfanti

Tiri in porta: 7 – 6

Corner: 5 – 10

Possesso palla: 52% 48%

Spettatori: 9.617 (5.134 abbonati; 71 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Cistana, Odenthal, Pucino (c), Piscopo, Verreth, Traore, Dorval, Cavuoti, Çuni, Moncini

Panchina: Pissardo, Burgio, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Mantovani, Rao, Maggiore, Esteves, Braunoder, Mane, Stabile

SPEZIA: Radunovic, Bellemo, Artistico, Aurelio, Vignali, Comotto, Mateju, Hristov (c), Romano, Skjellerup, Bonfanti

Panchina: Mascardi, Loria, Ruggero, Valoti, Nagy, Beruatto, Sernicola, Di Serio, Bertoncini, Adamo, Lorenzelli, Vlahovic

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Assistenti: Pietro Dei Giudici della sezione di Latina e Davide Moro della sezione di Schio. Quarto ufficiale: Nicolò Dorillo della sezione di Torino. VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco), coadiuvato dall’ AVAR Manuel Volpi (Arezzo).

Foto Ssc Bari