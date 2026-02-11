Sintomi gastrointestinali per trenta studenti, a Noicattaro sospesa la mensa scolastica

Sospeso in via precauzionale il servizio di mensa scolastica a Noicattaro dopo che, a partire da lunedì 9 febbraio, una trentina di studenti hanno accusato sintomi gastrointestinali. Alcuni malori hanno interessato anche docenti dei plessi coinvolti. Il provvedimento è stato disposto dal Comune in attesa degli esiti degli accertamenti sanitari. I Carabinieri del Nas di Bari e il personale dell’Asl hanno effettuato un sopralluogo nei locali della scuola per verificare le condizioni delle aree interessate.

La sospensione della refezione riguarda, in via cautelativa, tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Gramsci-Pascoli” – Primaria Gramsci, Infanzia Sabin, Infanzia Parchitello e Primaria Parchitello – e il plesso Caldarazzo dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi-Pende”. Il servizio resterà fermo da oggi, mercoledì 11 febbraio, fino a domani, giovedì 12 febbraio. Secondo quanto emerso, nessuno degli studenti o dei docenti coinvolti ha avuto necessità di ricorrere a cure ospedaliere. Le verifiche proseguono per chiarire l’origine dei sintomi.

Foto repertorio