MERCOLEDì, 11 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,158 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,158 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Sintomi gastrointestinali per trenta studenti, a Noicattaro sospesa la mensa scolastica

In via precauzionale

Pubblicato da: redazione | Mer, 11 Febbraio 2026 - 14:46
carabinieri
  • 14 sec

Sospeso in via precauzionale il servizio di mensa scolastica a Noicattaro dopo che, a partire da lunedì 9 febbraio, una trentina di studenti hanno accusato sintomi gastrointestinali. Alcuni malori hanno interessato anche docenti dei plessi coinvolti. Il provvedimento è stato disposto dal Comune in attesa degli esiti degli accertamenti sanitari. I Carabinieri del Nas di Bari e il personale dell’Asl hanno effettuato un sopralluogo nei locali della scuola per verificare le condizioni delle aree interessate.

La sospensione della refezione riguarda, in via cautelativa, tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Gramsci-Pascoli” – Primaria Gramsci, Infanzia Sabin, Infanzia Parchitello e Primaria Parchitello – e il plesso Caldarazzo dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi-Pende”. Il servizio resterà fermo da oggi, mercoledì 11 febbraio, fino a domani, giovedì 12 febbraio.  Secondo quanto emerso, nessuno degli studenti o dei docenti coinvolti ha avuto necessità di ricorrere a cure ospedaliere. Le verifiche proseguono per chiarire l’origine dei sintomi.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

A Bari “Una canzone d’amore”, per...

Bari si prepara a celebrare San Valentino in largo Albicocca con...
- 11 Febbraio 2026
Cronaca

Sintomi gastrointestinali per trenta studenti, a...

Sospeso in via precauzionale il servizio di mensa scolastica a Noicattaro...
- 11 Febbraio 2026
Dalla città , Primo Piano

“Nuovo bando alloggi popolari a Bari...

Nessun nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica...
- 11 Febbraio 2026
Attualità , Salute e Medicina

Andria e Barletta, installato un nuovo...

È stato installato in questi giorni, per la prima volta in...
- 11 Febbraio 2026