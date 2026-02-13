Anniversario gemellaggio Bari-Guangzhou: il sindaco riceve costumi e strumenti della Danza del leone

Ieri mattina il sindaco Vito Leccese ha ricevuto un dono per la città di Bari proveniente dalla città Guangzhou, in occasione del 40° anniversario del gemellaggio tra le due comunità. È stato, infatti, recapitato a Palazzo della Città un set di costumi e strumenti musicali utilizzati durante la Danza del leone, che nella tradizione cinese si svolge durante alcune festività particolarmente sentite, tra cui il Capodanno cinese, ormai alle porte, e la Festa di metà autunno.

Il set, in particolare, è composto da due costumi da leone, un tamburo, un carro per tamburi, un gong e due paia di piatti. Un omaggio che il Comune di Guangzhou ha voluto fare alla città in segno di amicizia e rispetto.

“Ringrazio di cuore l’amministrazione e gli amici di Guangzhou, che hanno avuto la straordinaria sensibilità di pensare alla nostra città e alla stretta relazione con Bari inviandoci un dono per loro particolarmente prezioso – commenta il sindaco di Bari -. Abbiamo molto apprezzato questo gesto fatto con il cuore, peraltro in occasione dell’avvio di una festa sentita, come il Capodanno cinese. A loro rinnovo l’invito a tornare qui a Bari il prossimo 16 giugno per rinsaldare il nostro legame in vista del 40° anniversario della sigla del gemellaggio tra le nostre città”