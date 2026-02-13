VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,220 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,220 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Anniversario gemellaggio Bari-Guangzhou: il sindaco riceve costumi e strumenti della Danza del leone

In dono dalla città cinese

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 14:27
12-02-26 40° anniversario gemellaggio Bari- Guangzhou_il sindaco riceve in dono un set di costumi e strumenti della Danza del leone dalla città cinese
  • 44 sec

Ieri mattina il sindaco Vito Leccese ha ricevuto un dono per la città di Bari proveniente dalla città Guangzhou, in occasione del 40° anniversario del gemellaggio tra le due comunità. È stato, infatti, recapitato a Palazzo della Città un set di costumi e strumenti musicali utilizzati durante la Danza del leone, che nella tradizione cinese si svolge durante alcune festività particolarmente sentite, tra cui il Capodanno cinese, ormai alle porte, e la Festa di metà autunno.

Il set, in particolare, è composto da due costumi da leone, un tamburo, un carro per tamburi, un gong e due paia di piatti. Un omaggio che il Comune di Guangzhou ha voluto fare alla città in segno di amicizia e rispetto.

“Ringrazio di cuore l’amministrazione e gli amici di Guangzhou, che hanno avuto la straordinaria sensibilità di pensare alla nostra città e alla stretta relazione con Bari inviandoci un dono per loro particolarmente prezioso – commenta il sindaco di Bari -. Abbiamo molto apprezzato questo gesto fatto con il cuore, peraltro in occasione dell’avvio di una festa sentita, come il Capodanno cinese. A loro rinnovo l’invito a tornare qui a Bari il prossimo 16 giugno per rinsaldare il nostro legame in vista del 40° anniversario della sigla del gemellaggio tra le nostre città”

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca , Primo Piano

Bari, cede porzione di balcone in...

Paura a Bari, in particolare in via Pascoli, quando nel pomeriggio,...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

Anniversario gemellaggio Bari-Guangzhou: il sindaco riceve...

Ieri mattina il sindaco Vito Leccese ha ricevuto un dono per...
- 13 Febbraio 2026
Attualità

Turismo e cultura a Bari, dalla...

Turismo e cultura tornano al centro delle politiche di sostegno della...
- 13 Febbraio 2026
Cronaca

Trova una blatta in una lattina...

Una blatta all’interno di una lattina di funghi trifolati appena acquistata....
- 13 Febbraio 2026