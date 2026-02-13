Bari, attive 22 velostazioni e smart locker: affidata la gestione del nuovo servizio comunale

È stato affidato il servizio di gestione della app “Weelo”, adattata alle esigenze del Comune di Bari, per l’utilizzo e il funzionamento delle 22 velostazioni, delle 5 panchine con armadietti intelligenti e dei 5 smart locker installati sul territorio cittadino. L’incarico, della durata di otto mesi, è stato assegnato alla società Bici in Città Italia S.r.l. per un importo complessivo di 106.035,18 euro, con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi.

Con questo atto l’amministrazione comunale dà ufficialmente avvio a un nuovo servizio dedicato alla mobilità sostenibile, rivolto a cittadini e turisti che scelgono di spostarsi in bicicletta o con altri dispositivi leggeri. Le 22 velostazioni, alimentate da pannelli fotovoltaici, sono dotate ciascuna di 8 box con gancio interno per casco o oggetti personali e luce a led automatica per l’utilizzo nelle ore serali, per un totale di 176 posti bici distribuiti in diversi quartieri della città, dal lungomare alle aree universitarie, dai pressi delle stazioni ferroviarie fino ai parchi pubblici e agli ospedali.

Il servizio comprende anche la gestione di 5 panchine attrezzate con smart locker. Si tratta di strutture in acciaio zincato con seduta in legno, lunghe circa tre metri, sotto le quali sono collocati 6 box ciascuna, dotati di chiusura a codice, luce interna a led, presa USB con doppio connettore e presa elettrica per la ricarica delle e-bike; le panchine sono state installate in punti strategici, tra cui extramurale Capruzzi, lungomare Massaro e il parco di Loseto. Completano il sistema 5 smart locker per il deposito di bagagli e oggetti personali, tutti posizionati nell’area della spiaggia di Pane e Pomodoro. Ogni locker è composto da una colonna principale con 12 box e una secondaria con 6 box, per un totale di 18 scomparti per ciascuna postazione. Il sistema è dotato di schermo touch da 15 pollici, software gestionale e lettore POS per il pagamento del servizio.

L’accesso alle velostazioni, alle panchine con armadietti e ai locker avverrà tramite l’app Weelo, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e iOS, l’app consente la geolocalizzazione delle postazioni, la verifica in tempo reale della disponibilità dei box, l’apertura tramite QR code e l’eventuale pagamento. E’ previsto anche un servizio di assistenza clienti contattabile via WhatsApp o mail per la segnalazione di disservizi. Il Comune procederà ora alla predisposizione di un regolamento che definirà le modalità di utilizzo, l’eventuale costo del servizio, il tempo massimo di occupazione dei box e le sanzioni in caso di uso improprio, sarà il gestore, una volta profilato l’utente, a garantire l’accettazione delle condizioni previste.