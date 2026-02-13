Bari, attivo il Centro di giustizia riparativa: confronto tra vittima e autore del reato

Ha aperto oggi a Bari il Centro di giustizia riparativa, struttura dedicata alla gestione delle questioni derivanti da fatti illeciti attraverso il confronto diretto tra le parti coinvolte. Il servizio ha sede in via E. Toti 1-1A ed è frutto di un protocollo d’intesa tra il Comune di Bari – settore Osservatorio per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà – e il Ministero della Giustizia.

Il centro nasce nell’ambito del decreto legislativo 150/2022 e della direttiva europea 29/2012/UE e si basa su un modello che punta non alla sanzione, ma alla riparazione del danno e al ripristino della relazione tra vittima e autore del reato. Il progetto è stato sviluppato attraverso un percorso di co-progettazione con la cooperativa sociale C.R.I.S.I. a r.l. ONLUS, realtà con esperienza trentennale nel settore, in collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

L’obiettivo è offrire uno spazio protetto in cui, con il supporto di mediatori penali qualificati e iscritti nell’elenco ministeriale, le parti possano incontrarsi, confrontarsi e individuare soluzioni condivise che tengano conto dei rispettivi bisogni. Particolare attenzione sarà rivolta ai minori e alle vittime in condizioni di vulnerabilità, con l’impiego di professionisti dotati di specifiche competenze. Il servizio sarà inoltre accessibile anche a cittadini stranieri grazie al supporto di interpreti e traduttori.

L’accesso ai programmi di giustizia riparativa potrà avvenire su iniziativa della vittima, direttamente o tramite il proprio difensore, oppure su invio dell’autorità giudiziaria, dei servizi della giustizia, dell’area carceraria o dei difensori per quanto riguarda gli autori di reato. Oltre alla mediazione penale tra autore e vittima, anche estesa ai gruppi familiari, il centro promuoverà percorsi di dialogo riparativo, attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla cultura della legalità e iniziative di inclusione sociale collegate ai programmi di giustizia riparativa. Sono previsti anche momenti formativi, webinar e seminari rivolti a operatori e cittadini, con l’obiettivo di diffondere una cultura della riparazione fondata su responsabilità, riconoscimento del danno e riduzione del rischio di recidiva.

Il Centro di giustizia riparativa del distretto di Corte d’Appello di Bari si propone così come uno strumento operativo per affiancare il sistema penale tradizionale, favorendo percorsi di responsabilizzazione e riconciliazione e promuovendo una gestione dei conflitti orientata al futuro delle persone e delle comunità.

Foto repertorio