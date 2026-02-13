Carte d’identità cartacee, a Bari attive nuove sedi per la sostituzione

Prosegue a Bari la campagna di sostituzione delle carte d’identità cartacee con le carte d’identità elettroniche (CIE), in vista della scadenza definitiva dei documenti cartacei fissata al 3 agosto 2026, data oltre la quale non saranno più validi. Per far fronte all’aumento delle richieste e agevolare i cittadini, la ripartizione Servizi Demografici ha potenziato il servizio. Oltre allo sportello già attivo nella sede centrale di largo Fraccacreta, dal 2 marzo sarà operativo, nella fascia oraria 9-13, un ulteriore sportello dedicato anche nelle delegazioni di Oriente e Carbonara.

Restano confermate le aperture straordinarie: il martedì pomeriggio presso la sede centrale e la delegazione Oriente, e il giovedì pomeriggio presso la delegazione di Carbonara. Le prenotazioni possono essere effettuate recandosi presso le sedi dell’Ufficio relazioni con il pubblico di via Roberto da Bari, via Trevisani, corso Vittorio Veneto, Palese, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi e Santo Spirito, oppure telefonando all’Urp al numero 5772390 dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 14-17.

La vicesindaca e assessora ai Demografici Giovanna Iacovone invita i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo a procedere per tempo alla sostituzione, sottolineando che l’amministrazione ha ampliato il numero delle sedi disponibili per rendere il servizio più accessibile e vicino alle esigenze della popolazione. L’obiettivo è evitare concentrazioni di richieste negli ultimi mesi prima della scadenza e garantire una gestione più ordinata degli appuntamenti.

