Scuola per l’infanzia, prorogate al 21 febbraio le iscrizioni per il nuovo anno. Anche a Bari

Slitta al 21 febbraio il termine per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2026/2027. Lo ha disposto il Ministero dell’Istruzione con una proroga valida su tutto il territorio nazionale. Il nuovo termine è fissato alle ore 20 di venerdì 21 febbraio 2026. La decisione è stata adottata per agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo e per supportare le segreterie scolastiche, anche alla luce delle criticità registrate nelle scorse settimane a causa di eventi atmosferici e idrogeologici che in alcune aree del Paese hanno comportato la sospensione delle attività didattiche e amministrative. Per quanto riguarda Bari, la ripartizione Politiche Educative e Giovanili del Comune ha comunicato che le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali, avviate lo scorso 13 gennaio, resteranno aperte fino alle ore 20 del 21 febbraio 2026. Le modalità di iscrizione e tutte le informazioni utili sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bari.

Foto repertorio