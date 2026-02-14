Bari celebra l’amore in tutte le sue forme, dalla festa in largo Albicocca alla cura dell’ambiente

“Se Parigi avesse il mare…sarebbe una piccola Bari”. Ma anche Bari non scherza dimostrandosi pronta, anche quest’anno a celebrare l’amore, un po’ come Parigi, città romantica per eccellenza. Tanti gli eventi previsti in città che celebrano l’amore in tutte le sue forme, sia ricordando il rispetto reciproco tra le persone, sia quello per l’ambiente. Bari, dunque, si prepara a vivere un San Valentino che unisce festa, arte e partecipazione civica trasformando piazze e giardini in spazi di incontro, musica e rigenerazione urbana.

Nel cuore della città vecchia, largo Albicocca – ormai ribattezzato la “piazza degli innamorati” – si terrà l’ormai tradizionale evento “Una canzone d’amore”, organizzato con il patrocinio del Comune e la sponsorizzazione di Cube Spa. A partire dalle 19.30 la piazza si trasformerà in una sala da ballo a cielo aperto, con luci scenografiche, palco, dj set e karaoke. Un viaggio musicale tra le più celebri canzoni d’amore accompagnerà coppie, famiglie e cittadini di ogni età, in una serata pensata per valorizzare uno dei luoghi simbolo della Bari antica e sostenere le attività commerciali del quartiere. La scelta dello sponsor è avvenuta secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, con l’obiettivo di garantire qualità organizzativa e contenere la spesa pubblica.

Ma il 14 febbraio barese non sarà solo musica e balli. Già da questa mattina, in particolare a partire dalle 10.30, il giardino Francesca Laura Morvillo diventerà teatro di un’iniziativa che lega l’amore alla cura dei luoghi e alla memoria sportiva. In occasione dell’avvio dei preparativi per il 43° murale cittadino di Retake Bari, l’area verde sarà al centro di un intervento di rigenerazione urbana che unisce arte pubblica e sport. Dopo i murales dedicati alla pallanuoto con Francesco Attolico, alla storia del calcio barese con il “Trenino” e a Igor Protti, questa volta il tributo sarà alla lotta greco-romana, disciplina profondamente radicata nella tradizione sportiva cittadina. Il murale, firmato dal duo artistico SUNGRE – Gianfranco Susca e Noemi Mastrorillo – sarà realizzato sull’ingresso di via della Resistenza, in un’area più volte vandalizzata e ripristinata negli anni.

L’intervento sarà preceduto da un’azione di cura del parco e si svilupperà attraverso un laboratorio collettivo che coinvolgerà volontari, cittadini, associazioni, sportivi e giovani impegnati in attività socialmente utili. Un progetto che intreccia arte, inclusione e cittadinanza attiva, sostenuto anche grazie al contributo di sponsor privati. Come sottolineato da Retake Bari, sport e cittadinanza condividono valori comuni come impegno, rispetto delle regole e tutela del bene comune. Il messaggio che attraversa entrambe le iniziative è chiaro: l’amore per la città passa anche dalla cura degli spazi pubblici e dalla partecipazione. Così Bari sceglie di celebrare San Valentino non solo come festa degli innamorati, ma come occasione per rafforzare il senso di comunità, tra musica, memoria e bellezza condivisa.

