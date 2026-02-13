Bari, un bouquet di fiori e verdure: l’originale regalo di San Valentino del mercato Coldiretti

Arriva per San Valentino in maschera l’ortobouquet, il bouquet di fiori e verdure di stagione, che sarà protagonista sabato 14 febbraio nel Mercato dei contadini di Campagna Amica a Bari, in via Bernardini, dalle ore 10,00, una novità pensata per rendere il regalo agli innamorati originale e sostenibile, in una giornata in cui l’amore si celebra insieme al Carnevale, tra colori, profumi e sapori a chilometro zero.

Il mercato di Bari si animerà con dolci tipici, maschere di biscotto al forno, chiacchiere zuccherate e biscotti a forma di cuore, fiori e piante degli innamorati, show cooking con i cuochi contadini e piatti dai sapori afrodisiaci. Anche la pasta ripiena a forma di cuoricino trasformerà ogni piatto in un piccolo gesto d’amore.

Negli altri mercati pugliesi, a Brindisi, Taranto, Foggia e Lecce, la festa si svolgerà con iniziative simili: degustazioni di dolci e prodotti tipici, show cooking, laboratori creativi e composizioni floreali, in una giornata che unisce tradizione, convivialità e gusto autentico della terra. I mercati coperti di Campagna Amica continuano a essere luogo di incontro tra persone, storie e territori, dove sostenere gli agricoltori pugliesi significa vivere momenti autentici di gioia e condivisione.