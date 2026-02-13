VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,209 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,209 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, un bouquet di fiori e verdure: l’originale regalo di San Valentino del mercato Coldiretti

In via Amendola

Pubblicato da: redazione | Gio, 12 Febbraio 2026 - 20:11
10-06-25 mercato contadino campagna amica
  • 37 sec

Arriva per San Valentino in maschera l’ortobouquet, il bouquet di fiori e verdure di stagione, che sarà protagonista sabato 14 febbraio nel Mercato dei contadini di Campagna Amica a Bari, in via Bernardini, dalle ore 10,00, una novità pensata per rendere il regalo agli innamorati originale e sostenibile, in una giornata in cui l’amore si celebra insieme al Carnevale, tra colori, profumi e sapori a chilometro zero.

Il mercato di Bari si animerà con dolci tipici, maschere di biscotto al forno, chiacchiere zuccherate e biscotti a forma di cuore, fiori e piante degli innamorati, show cooking con i cuochi contadini e piatti dai sapori afrodisiaci. Anche la pasta ripiena a forma di cuoricino trasformerà ogni piatto in un piccolo gesto d’amore.

Negli altri mercati pugliesi, a Brindisi, Taranto, Foggia e Lecce, la festa si svolgerà con iniziative simili: degustazioni di dolci e prodotti tipici, show cooking, laboratori creativi e composizioni floreali, in una giornata che unisce tradizione, convivialità e gusto autentico della terra. I mercati coperti di Campagna Amica continuano a essere luogo di incontro tra persone, storie e territori, dove sostenere gli agricoltori pugliesi significa vivere momenti autentici di gioia e condivisione.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi , Rubriche

L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti...

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, un bouquet di fiori e...

Arriva per San Valentino in maschera l’ortobouquet, il bouquet di fiori...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

In taxi da Bari a Bitonto:...

"Sono passati due giorni e non ti sei fatto sentir. Fai...
- 13 Febbraio 2026
Attualità

La Puglia eccezione d’Italia. Si crede...

Mentre San Valentino continua a celebrare l’ideale dell’amore romantico, i dati...
- 13 Febbraio 2026