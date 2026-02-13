In taxi da Bari a Bitonto: poi la fuga senza pagare. “Fai la brava persona e porta i soldi”

“Sono passati due giorni e non ti sei fatto sentir. Fai la brava persona e paga. Noi lavoriamo, siamo per strada la notte anche per aiutare gente come te”. Le parole di Domenico sono piene di rabbia, vuole che gli sia pagato il dovuto per il suo lavoro. Ha infatti effettuato una corsa del valore di 32 euro dalla stazione centrale di Bari a Bitonto ma che non è stata mai pagata. È accaduto lunedì scorso e il tassista ha assistito all’inimmaginabile: il signore accompagnato a destinazione , sarebbe sceso dall’auto per darsi alla fuga e non saldare la corsa. Ora però rivuole i suoi soldi.

La denuncia arriva da Vittorio Pantaleo e Filippo Romano dell’Usb Tassisti.