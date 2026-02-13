VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,209 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,209 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

In taxi da Bari a Bitonto: poi la fuga senza pagare. “Fai la brava persona e porta i soldi”

L'appello del tassista

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 13:36
tassista
  • 57 sec

“Sono passati due giorni e non ti sei fatto sentir. Fai la brava persona e paga. Noi lavoriamo, siamo per strada la notte anche per aiutare gente come te”. Le parole di Domenico sono piene di rabbia, vuole che gli sia pagato il dovuto per il suo lavoro. Ha infatti effettuato una corsa del valore di 32 euro dalla stazione centrale di Bari a Bitonto ma che non è stata mai pagata. È accaduto lunedì scorso e il tassista ha assistito all’inimmaginabile: il signore accompagnato a destinazione , sarebbe sceso dall’auto per darsi alla fuga e non saldare la corsa. Ora però rivuole i suoi soldi.

La denuncia arriva da Vittorio Pantaleo e Filippo Romano dell’Usb Tassisti.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi , Rubriche

L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti...

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, un bouquet di fiori e...

Arriva per San Valentino in maschera l’ortobouquet, il bouquet di fiori...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

In taxi da Bari a Bitonto:...

"Sono passati due giorni e non ti sei fatto sentir. Fai...
- 13 Febbraio 2026
Attualità

La Puglia eccezione d’Italia. Si crede...

Mentre San Valentino continua a celebrare l’ideale dell’amore romantico, i dati...
- 13 Febbraio 2026