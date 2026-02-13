Non si arresta l’incubo delle spaccate che sta spaventando Bari, ma sopratutto i suoi commercianti. Questa volta la vittima è un negozio di proprietà di una famiglia cinese Home&more di miss Lala. Secondo quanto si apprende nel corso della notte un uomo avrebbe forzato la saracinesca appropriandosi del registratore di cassa. La polizia al momento sta esaminando le immagine della videosorveglianza. L’attività commerciale si trova in Piazza Umberto.
Ennesima spaccata a Bari: questa volta è toccato ad un negozio di piazza Umberto
Sottratto il registratore di cassa
L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti...
Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città...
Bari, un bouquet di fiori e...
Arriva per San Valentino in maschera l’ortobouquet, il bouquet di fiori...
In taxi da Bari a Bitonto:...
"Sono passati due giorni e non ti sei fatto sentir. Fai...
La Puglia eccezione d’Italia. Si crede...
Mentre San Valentino continua a celebrare l’ideale dell’amore romantico, i dati...