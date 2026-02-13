Ennesima spaccata a Bari: questa volta è toccato ad un negozio di piazza Umberto

Non si arresta l’incubo delle spaccate che sta spaventando Bari, ma sopratutto i suoi commercianti. Questa volta la vittima è un negozio di proprietà di una famiglia cinese Home&more di miss Lala. Secondo quanto si apprende nel corso della notte un uomo avrebbe forzato la saracinesca appropriandosi del registratore di cassa. La polizia al momento sta esaminando le immagine della videosorveglianza. L’attività commerciale si trova in Piazza Umberto.