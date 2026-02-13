VENERDì, 13 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,209 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,209 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Cercano autisti da assumere con contratto regolare. Ma non arrivano candidature: lo ‘strano’ caso di una azienda pugliese

Plastic-Puglia, gruppo industriale leader nei sistemi per l’irrigazione a goccia

Pubblicato da: redazione | Ven, 13 Febbraio 2026 - 13:45
tir plastic-puglia
  • 57 sec

Un’azienda che si definisce “sana, florida, in piena espansione. Ordini in aumento, commesse internazionali”. Eppure, paradossalmente, in difficoltà nel reperire personale. Sembra tutto molto strano, ma questo è quello che racconta Plastic-Puglia, gruppo industriale attivo nei sistemi per l’irrigazione a goccia, che ha lanciato nelle scorse settimane una serie di ricerche di personale. L’esito? Dicono “Silenzio” Le ultime «chiamate» sono cadute nel vuoto.

Il profilo più urgente è quello dell’autista. L’azienda cercherebbe conducenti in possesso di patente CQC, disponibili a muoversi su tutto il territorio nazionale per il trasporto di merci. Le mansioni comprendono il controllo delle operazioni di scarico, la pianificazione delle tratte e la verifica delle condizioni del veicolo prima di ogni viaggio, con la massima attenzione ai protocolli di sicurezza.

Ma non solo. In Plastic-Puglia servirebbero anche meccanici, elettricisti e carpentieri, figure tecniche fondamentali per la manutenzione e l’implementazione dei reparti produttivi. E ancora, operai generici da impiegare nelle operazioni di carico e movimentazione. Per tutte le posizioni è previsto l’inserimento immediato, con contratto regolare secondo il CCNL di settore. Gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail lavoro@plasticpuglia.com, con foto ed autorizzazione al trattamento dei dati personali. Le risorse selezionate verranno contattate direttamente dall’ufficio del personale per un colloquio conoscitivo in azienda.

Questa la versione dell’azienda. Ma tanti sono i lavoratori che ricordano che l’azienda non sta proprio raccontando tutta la verità.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi , Rubriche

L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti...

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, un bouquet di fiori e...

Arriva per San Valentino in maschera l’ortobouquet, il bouquet di fiori...
- 13 Febbraio 2026
Dalla città

In taxi da Bari a Bitonto:...

"Sono passati due giorni e non ti sei fatto sentir. Fai...
- 13 Febbraio 2026
Attualità

La Puglia eccezione d’Italia. Si crede...

Mentre San Valentino continua a celebrare l’ideale dell’amore romantico, i dati...
- 13 Febbraio 2026