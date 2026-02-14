SABATO, 14 FEBBRAIO 2026
“Questo non è amore”: l’iniziativa a Bari della Polizia di Stato per San Valentino

Un punto di ascolto in piazza Umberto

Pubblicato da: redazione | Sab, 14 Febbraio 2026 - 09:19
piazza umerto 3
  • 56 sec

Questa mattina, in occasione della festa di san Valentino, in piazza Umberto sarà presente il Camper “Ufficio Mobile di Polizia” con una “equipe” specializzata che provvederà ad informare adeguatamente la cittadinanza, a raccogliere segnalazioni e supportare eventuali vittime.

La Polizia di Stato, attraverso la campagna “…questo non è amore”, ribadisce il proprio impegno costante e quotidiano nel contrasto a ogni forma di abuso, maltrattamento e discriminazione, ponendo al centro non solo l’attività repressiva ma soprattutto quella preventiva, informativa e di ascolto, fondamentale per raggiungere chi spesso vive in silenzio situazioni di paura, isolamento o dipendenza emotiva. La lotta alla violenza di genere è una responsabilità collettiva che richiede una rete solida, consapevole e unita.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
