Auto fuori strada a Bitonto, perde la vita un 17enne. Feriti altri due giovani

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Bitonto, nel Barese, nelle scorse ore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che viaggiava con due amici nell’auto che è finita fuori strada impattando contro un albero. Le due persone ferite hanno 17 e 19 anni: il primo ha riportato politraumi ed è ricoverato al Policlinico di Bari, il 19enne è stato trasportato all’ospedale Di Venere. Il personale sanitario del 118 intervenuto non ha potuto fare nulla per salvare la vita del 17enne. Indagano i carabinieri sulla dinamica dell’incidente e per capire come mai l’auto sia finita fuori strada.