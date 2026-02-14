SABATO, 14 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,228 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,228 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Auto fuori strada a Bitonto, perde la vita un 17enne. Feriti altri due giovani

Indagano i carabinieri sulla dinamica dell'incidente

Pubblicato da: redazione | Sab, 14 Febbraio 2026 - 09:33
ambulanza
  • 48 sec

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Bitonto, nel Barese, nelle scorse ore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che viaggiava con due amici nell’auto che è finita fuori strada impattando contro un albero. Le due persone ferite hanno 17 e 19 anni: il primo ha riportato politraumi ed è ricoverato al Policlinico di Bari, il 19enne è stato trasportato all’ospedale Di Venere. Il personale sanitario del 118 intervenuto non ha potuto fare nulla per salvare la vita del 17enne. Indagano i carabinieri sulla dinamica dell’incidente e per capire come mai l’auto sia finita fuori strada.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, al via la riqualificazione di...

Partirà nei prossimi giorni l’allestimento dell’area di cantiere su piazzale Vittorio...
- 14 Febbraio 2026
Dalla città

“Questo non è amore”: l’iniziativa a...

Questa mattina, in occasione della festa di san Valentino, in piazza...
- 14 Febbraio 2026
Cronaca

Auto fuori strada a Bitonto, perde...

È di un morto e due feriti il bilancio di un...
- 14 Febbraio 2026
Cronaca

Aggressione ai sostenitori dell’Avellino: altri quattro...

A seguito dei 5 provvedimenti di DASPO già emessi nei confronti...
- 14 Febbraio 2026